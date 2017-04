Sotchi ne sera pas la seule séance d’essais libres 1 qui sera disputée par le pilote de réserve de Renault F1, Sergey Sirotkin, comme annoncé hier.

Le pilote russe, qui va pouvoir rouler devant son public, dispose d’un important soutien financier via son sponsor SMP, roulera vendredi matin à la place de Nico Hulkenberg.

"Sergey disposera de plusieurs séances d’essais le vendredi matin, tout au long de la saison. Cela ne sera pas limité à sa course à domicile," précise aujourd’hui le porte-parole de SMP Racing.

"Nous savons déjà combien de séances mais je n’ai pas le droit de le révéler."

Sirotkin a déjà fait savoir que son but était clairement d’obtenir un baquet de titulaire chez Renault F1 en 2018.

A tout juste 21 ans, l’ancien pilote de GP2 cherche déjà depuis de nombreuses années à rouler en Grands Prix. Il avait tenté de le faire avec Sauber mais les investisseurs russes qui devaient racheter une partie de l’équipe n’avaient finalement jamais concrétisé l’accord.

"Parfois les choses auraient pu mieux se passer mais parfois les choses avancent dans la bonne direction. Je pense que c’est ce qui est en train de se passer pour moi. Ce serait donc stupide de me plaindre, d’autant plus que cette année j’ai franchi une marche de plus vers mon objectif qui est de rouler en F1 en tant que titulaire," conclut le Russe.