Cet article sera mis à jour tout au long de la course

Le Grand Prix de Singapour offre un cadre unique avec ses rues éclairées comme théâtre de la 14e manche du championnat du monde de Formule 1, mais il se pourrait que ce soit la pluie qui soit la vedette de cette course ! A moins de 15 minutes du départ, les parapluies sont de sortie sur la grille de départ et le risque de pluie durant la course est estimé à 100% par la FIA !

La grille de départ n’a subi aucune modification liée à une quelconque pénalité, contrairement à Monza, et la lutte s’annonce rude entre Vettel et les Red Bull ! Les McLaren et Hulkenberg pourraient également profiter des conditions difficiles pour signer un très bon résultat, les deux monoplaces étant très efficaces sous la pluie avec leurs forts appuis aérodynamiques.

A 10 minutes du départ, la FIA déclare la piste humide et autorise les pilotes à choisir les gommes qu’ils souhaitent, tandis que la pluie s’intensifie. Néanmoins, la température dans l’air et sur la piste représente un casse-tête pour les pilotes et équipes car elle pourrait sécher très rapidement.

Les pilotes ont opté pour les intermédiaires, dans le cas des six premiers pilotes, tandis que les McLaren et Hulkenberg ont opté pour des maxi pluie, alors que la pluie redouble au moment du tour de formation ! La piste est détrempée !

Le départ est donné de manière normale alors que la piste est détrempée, il n’y a pas de Safety Car et les pilotes se placent sur la grille !

C’est parti ! Räikkönen part très rapidement et essaie de s’immiscer à l’intérieur au départ ! Le Finlandais s’accroche avec Verstappen et touche Vettel , lui arrachant un ponton au passage ! La Ferrari en perdition percute Verstappen qui lui-même accroche la McLaren d’Alonso !

Vettel fait un tête à queue par la suite et percute le mur, car sa Ferrari fuit par la blessure que lui a faite l’autre monoplace rouge ! C’est certainement un double abandon pour Ferrari !

De manière incroyable après ce départ de folie, c’est Lewis Hamilton qui est en tête devant Daniel Ricciardo et Nico Hulkenberg ! Pérez est quatrième devant Bottas, Palmer, Vandoorne, Ocon, Sainz et Magnussen. Alonso est toutefois 12e et semble reparti sans dommage.

Vettel range sa monoplace dans une échappatoire du circuit de Singapour ou la victoire lui tendait les bras, et c’est désormais Lewis Hamilton qui est en tête !

La voiture de sécurité reste en piste pendant plusieurs tours, le temps de nettoyer les débris du gros accrochage du départ. L’ingénieur de Lewis Hamilton lui explique que "la course va consister à ramener la voiture à l’arrivée", ce qu’a déjà prévu le pilote qui rétorque : "Je sais, j’ai compris qu’on en est déjà là". Et pour cause, Vettel ne marquera aucun point aujourd’hui !

La course est relancée au 4e tour !

La piste est toujours détrempée et la course repart sans la pluie ! Hamilton imprime le rythme et prend une marge d’avance alors que derrière, Palmer dépasse Bottas grâce à ses pneus pour la pluie !

La visibilité est difficile et les pilotes semblent jouer la prudence au maximum, hormis Lewis Hamilton qui est déjà en train d’améliorer le meilleur tour en course. Il prend immédiatement deux secondes et demie à Ricciardo qui en prend lui-même près de deux à Hulkenberg !

Bottas est en revanche en perdition et voit Vandoorne lui mettre la pression, après un tour sept secondes plus lent que son équipier ! Sainz se rate et doit passer à l’extérieur du dégagement dans la première chicane.

Les Williams menacent Alonso dont la McLaren semble avoir un peu souffert. Ricciardo estime avoir les bonnes gommes avec les intermédiaires et accélère mais Hamilton est très rapide et lui reprend sept dixièmes. Les deux hommes distancent Hulkenberg qui arrive lui-même à se détacher de Pérez.

Les Renault sont aux troisième et cinquième rang et pourraient atteindre la cinquième place du classement constructeurs à l’issue de cette course qui, en l’état, constituerait le meilleur résultat de chacun des pilotes.

Alonso laisse passer les deux Williams et demande à son équipe ce que la voiture envoie comme données, avant qu’on lui apprenne que sa monoplace ne renvoie aucune donnée télémétrique.

Devant, Ricciardo accélère et signe le meilleur temps absolu dans le premier secteur tandis que Hulkenberg améliore son temps. Hamilton arrive quand même à signer le meilleur tour en course !

Sainz se fait de plus en plus pressant derrière Ocon et le Français occupe la piste de long en large pour éviter les assauts de l’Espagnol. Devant, Ricciardo est le plus rapide en piste pour la première fois et reprend une seconde pleine à Hamilton.

Alonso laisse passer Grosjean et les Sauber avoue à la radio qu’il faut abandonner car la McLaren qui a été percutée violemment au départ souffre de nombreux maux. Sainz trouve enfin la faille et prend la huitième place à Ocon.