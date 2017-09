La température ambiante est de 30° au moment de donner le départ de la troisième séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour, quatorzième manche du championnat 2017 de F1.

Hier, les Red Bull ont dominé les deux séances de la journée devant les Mercedes alors que les Ferrari étaient largement distancées. Tout peut changer aujourd’hui.

Les premiers pilotes s’élancent dès l’ouverture de la piste, mais il faudra attendre plus de douze minutes avant de voir Valtteri Bottas signer le premier chrono de la journée en 1’45"222. Le Finlandais se plaint du manque d’adhérence.

Ils sont ensuite trois à se relayer en tête du classement : Raikkonen (1’44"271), Vettel (1’43"237), et Verstappen (1’42"249). Daniel Ricciardo prend la deuxième place en 1’42"517 et il reste 28 minutes avant le drapeau à damier.

Quelques instants plus tard, Marcus Ericsson tape dans le virage 19 et perd une partie de son aileron arrière en piste et des bouts de son fond plat. La direction de course fait sortir les drapeaux rouges, le temps de nettoyer la piste. Quant à Ericsson, il rentre au stand avec ce qu’il reste de sa Sauber.

Lorsque la séance est relancée, il reste une vingtaine de minutes aux pilotes pour préparer au mieux la qualification de cet après-midi. Daniel Ricciardo était dans un tour très rapide avant qu’il soit obligé d’interrompre son effort à cause des drapeaux rouges.

Sebastian Vettel se relance avec les gommes les plus tendres et il prend tout simplement la tête du classement en 1’41"919 et puis en 1’41"901. C’est une petite surprise, car les Red Bull avaient déjà signé leurs meilleurs chronos avec les mêmes pneus que ceux qui sont sur la Ferrari.

Les Red Bull remontent en piste dans les derniers instants de cette séance et c’est finalement Max Verstappen qui prend la tête du classement en 1’41"829. Daniel Ricciardo doit se contenter de la quatrième place après avoir touché légèrement le mur dans le virage 10.

Malheureusement pour Max Verstappen, un problème de boîte survient sur sa monoplace en toute fin de séance alors que Fernando Alonso crée la sensation en prenant la quatrième place ! Stoffel Vandoorne n’est pas en reste puisqu’il se classe juste derrière son équipier.

Le Hollandais réussit à reprendre la piste juste avant le drapeau à damier et tout semble de nouveau fonctionner.