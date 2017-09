C’est cette fois de manière nocturne que la séance d’essais libres se déroule à Singapour, après l’avalanche d’annonces faites entre les deux sessions de la journée. Pour cette séance, les deux pilotes titulaires qui avaient laissé leur volant ce matin l’ont repris, à savoir Magnussen et Sainz, qui a été confirmé chez Renault pour 2018.

Le meilleur temps est de nouveau l’oeuvre de Daniel Ricciardo qui signe le chrono le plus rapide pour la deuxième fois de la journée, en 1’40"852, soit 1.7s plus vite que la pole position de l’année dernière ! Il devance son équipier d’une demi-seconde, prouvant la bonne forme des Red Bull.

Hamilton et Bottas suivent devant Hulkenberg qui a toutefois été victime d’un problème mécanique en fin de séance, les McLaren de Vandoorne et Alonso, Pérez et Räikkönen qui place en 9e place la meilleure Ferrari, puis Ocon.

La Scuderia est en grande difficulté pour le moment avec un rythme très lent, et Vettel n’a rien arrangé en percutant assez violemment le mur. N’ayant signé qu’un temps en pneus tendres, il est toutefois 11e mais la forme de Ferrari inquiète grandement.

Il n’a pas été le seul à percuter le mur puisque l’on a vu les deux pilotes Haas, Grosjean et Magnussen, frotter le béton, tout comme Stroll, Vettel, Palmer et Pérez qui a décalé un bloc de béton à l’intérieur d’un virage. Sainz a également raté un virage et terminé par chance dans une échappatoire.

A noter que comme ce matin, Williams, Haas et Sauber ferment la marche et semblent en retrait, tandis que le milieu du peloton semble encore une fois serré entre McLaren, Renault et Toro Rosso, légèrement derrière Force India et Ferrari.