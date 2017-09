C’est sous la lumière du jour que se dispute cette première séance d’essais libres dans la ville-état de Singapour, tandis que la majeure partie du week-end se déroulera sous les lumières artificielles du circuit de Marina Bay. En attendant une flopée d’annonces qui doivent redessiner le paysage des motoristes pour 2018 et 2019, les pilotes font un premier déverminage de leurs monoplaces sur une piste non permanente qui est glissante.

Les Red Bull ont signé le meilleur temps et la troisième place, grâce respectivement à Daniel Ricciardo et Max Verstappen qui encadrent Sebastian Vettel. Ricciardo a signé le record de la piste en 1’42"489, un temps qui devrait largement être battu d’ici à demain en qualifications.

Derrière, on retrouve les Mercedes de Hamilton et Bottas, ce dernier ayant fait quelques petites erreurs, qui encadrent la Force India de Pérez et devancent la deuxième Ferrari de Kimi Räikkönen. Le top 10 est complété par trois équipes avec la McLaren d’Alonso, la Renault de Hulkenberg et la Toro Rosso de Kvyat.

Malgré la longueur du tour, les écarts sont plus serrés et l’on retrouve les Haas aux quinzième et seizième places, sans qu’elles n’aient utilisé les gommes ultra-tendres. Néanmoins, elles semblent en retrait, tout comme les Williams qui vont manifestement souffrir d’un châssis à la peine, et les Sauber qui, comme d’habitude, occupent les deux dernières places du classement.

A noter que Sainz et Magnussen avaient laissé leur place à Gelael et Giovinazzi. Ce dernier a réussi à suivre Grosjean de près tout en évitant de sortir de la piste, comme il avait hélas pris l’habitude récemment, tandis que Sean Gelael a signé un lointain chrono à plus de trois secondes de Kvyat.