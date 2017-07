Force India visera encore un très bon résultat ce week-end, à Silverstone. Le tracé britannique, très rapide, devrait convenir aux qualités de la VJM10 et de son puissant moteur Mercedes.

Bloqué en Angleterre, Vijay Mallya, que l’on devrait voir dans les paddocks, se réjouit déjà du prochain Grand Prix de Grande-Bretagne.

"Après une double arrivée dans les points en Autriche, nous nous dirigeons vers notre course à domicile à Silverstone. La VJM10 fonctionne bien et nous nous attendons à construire un autre bon week-end sur notre lancée," dit-il.

"Notre performance en Autriche a montré la force qui réside en profondeur dans notre équipe, et ce dans tous les domaines. Malgré une recherche difficile du bon équilibre de la voiture lors des essais, nous avons surmonté nos problèmes à temps pour la qualification - quand cela était important. Cela montre que même lorsque nous n’avons pas le week-end parfait, nous pouvons être assez haut dans le top dix, et prendre des points importants."

Pour l’Indien, Silverstone est avant tout un évènement très populaire.

"Le Grand Prix de Grande-Bretagne est toujours un grand week-end pour notre équipe. Notre usine ne peut pas être plus proche du circuit et c’est l’un des événements les plus fréquentés de l’année."

"Une fois de plus, nous avons créé une scène Force India et une zone pour les fans à Woodlands, que nos pilotes iront visiter pendant le week-end pour rencontrer les fans. Pour moi, c’est un moment fort de la semaine parce que ce sont ces fans dévoués qui créent une ambiance aussi particulière à Silverstone. Il est important que nous impliquions les fans autant que possible et je suis content que nous puissions leur proposer cela cette année encore."