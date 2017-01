Le circuit de Silverstone et son propriétaire, le British Racing Drivers’ Club, avaient récemment annoncé leur intention de, peut-être, faire jouer une clause de sortie dans le contrat liant le circuit à la Formule 1 après l’édition 2019.

Le départ de Bernie Ecclestone a redistribué les cartes puisque Chase Carey, son remplaçant, a assuré qu’il souhaitait voir la Grande Bretagne rester au calendrier.

« Nous devons chercher différentes sources de revenus, d’autres contrats que celui que nous possédons actuellement afin de prolonger après 2019 » a déclaré le président du BRDC, Derek Warwick.

« Il y a moyen de le faire car Liberty ne veut perdre ni Silverstone ni le Grand Prix d’Angleterre et nous non plus. Nous sommes ravis de ce changement dans le management, cependant nous ne pensons pas que le montant du notre prix du plateau changera à la baisse, nous devons donc trouver un moyen pour générer plus de revenus ».

Et de charger un peu plus Bernie Ecclestone, qui s’était souvent montré agressif face aux promoteurs européens en difficulté.

« C’était sûrement le bon moment pour Bernie de se retirer. C’est génial d’avoir de nouvelles opportunités et une nouvelle énergie pour nous emmener dans une nouvelle direction. Nous pouvons peut-être avoir plus de forfaits d’accès aux stands, des concerts plus gros, des nouveaux partenaires, ou pourquoi pas renommer des virages aux noms de sponsors. Il y a des choses que nous pouvons changer mais que nous ne pouvions pas faire avec le contrat actuel ».