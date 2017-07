L’activation de la clause de suspension du contrat qui lie Silverstone à la F1 oblige le circuit à organiser sa course pour encore deux saisons. Après 2019, le circuit n’y sera forcé que si un nouveau contrat est signé entre les deux parties.

"Nous allons nous asseoir avec Liberty" explique le président du BRDC, Derek Warwick. "Peut-être qu’à la fin de l’année, quand tout se sera calmé, nous aurons encore plus de temps pour le faire. Comment peut-on se passer d’un Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone ? Je suis certain que nous trouverons une manière de signer un nouveau contrat".

Un délai de la fin d’année que confirme également le directeur commercial de la F1, Sean Bratches. Silverstone a encore amené près de 300 000 personnes sur l’ensemble du week-end cette année et son directeur, Stuart Pringle, se félicite de l’engouement provoqué par la course et par la victoire de Lewis Hamilton.

"Il se motive grâce à la passion et au soutien reçus ici à Silverstone, et nous sommes très reconnaissants de son soutien envers nous" explique Pringle, avant d’espérer que les nouveaux propriétaires voudront sauver l’événement après l’avoir vécu sur place pour la première fois.

"Je suis très reconnaissant que Chase Carey et Sean Bratches aient pris du temps sur leur planning chargé pour venir ici et voir ce qu’il en était, pas seulement le paddock lui-même, mais ils sont venus me voir personnellement pour discuter de la partie opérationnelle de la course. Sean a passé du temps dans la fan zone et s’est imprégné de l’ambiance. Je pense qu’ils ont compris ce que Silverstone est vraiment" conclut-il.