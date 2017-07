Comme nous vous le rapportions aujourd’hui, Silverstone a choisi de casser son contrat avec la Formule 1, en activant sa clause de sortie qui permet d’arrêter après l’édition 2019.

Le circuit et le promoteur jugent les sommes en jeu trop importantes, avec des pertes qui ne cessent de s’accroitre.

La gouvernance de la F1 a pris acte de cette décision mais n’est pas très heureuse du timing choisir.

"Cette semaine devait être une semaine de fête avant le Grand Prix (avec, en plus, un évènement à Londres demain," fait-elle savoir.

"Nous regrettons que Silverstone ait choisi cette semaine pour adopter cette posture et activer une clause qui ne prendra effet que dans trois ans. Nous avons offert d’étendre la date limite pour se concentrer sur des choses positives mais le management de Silverstone a préféré tirer avantage de cette situation avec une annonce cette semaine."

Liberty Media indique qu’ils sont prêts à négocier avec le circuit "en bonne foi et en privé, pour trouver une solution juste et équitable".

De son côté, Chase Carey, le patron de la F1, regrette que le BRDC, qui possède Silverstone, n’ait pas donné le temps à la médiation avant d’activer cette clause.

"Décidément, la Formule 1 est un sport qui aime tout mettre sur la place publique. Je ne sais pas pourquoi. Ma méthode, c’est plutôt de forger des relations très fortes en gardant les affaires privées et en expliquant, ensuite, en public, pourquoi on a procédé ainsi."

"Nous aurions préféré pouvoir avoir une discussion tranquille sur les meilleurs moyens d’aller de l’avant. La Formule 1 est un sport qui aime négocier en public. Parler d’abord, agir ensuite. Bernie Ecclestone a certainement une responsabilité là-dedans."

John Grant, le président du BRDC, a tenu à répondre.

"Nous ne souhaitons pas faire de l’argent par paquets avec le Grand Prix mais nous ne sommes pas non plus un organisme de charité. Nous n’avons pas fait cette annonce pour nous afficher en victime, nous ne faisons pas ça à la légère. Nous sommes conscients des conséquences. Mais nous avons atteint le point de non retour."

"C’est une question légale, nous ne pouvions attendre après le Grand Prix pour prendre notre décision," assure-t-il. "Aujourd’hui était le dernier jour pour faire jouer la clause."

Le BRDC a rejeté l’idée de vendre Silverstone à Liberty Media, comme cela a pu être suggéré lors du week-end du GP d’Autriche.

Tout cela pourrait faire les affaires d’un Grand Prix... à Londres. C’est ce qu’indique Christian Horner aujourd’hui.

"Silverstone a un circuit merveilleux. Malheureusement, les récents aménagements ont plombé l’ambiance pour les fans. Il n’y en a plus, tout simplement."

"Et avec cet évènement à Londres qui a lieu demain, qui devrait être un succès, on pourrait bien ouvrir la voie à un Grand Prix à Londres. Cela pourrait être très attractif pour les gens de Liberty Media. Silverstone doit donc faire attention dans ses négociations à venir s’ils ne veulent pas tout perdre."