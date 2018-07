Comme d’habitude, dès que le feu vert s’allume à la fin de la voie des stands, les pilotes sortent en piste pour leurs tours de chauffe. Les Britanniques sont à l’honneur sur leur tracé : si Aitken est le premier pilote à signer un temps de référence, c’est l’homme en forme du moment, George Russell, qui le détrône immédiatement avec un temps d’1.40.706.

Mais voilà les drapeaux jaunes de sortie au virage 4 : Nissany a arrêté sa Campos en piste et sa séance de qualifications est déjà terminée. Afin d’évacuer sa monoplace dans les meilleures conditions, le drapeau rouge est brandi et les pilotes sont donc contraints d’avorter leurs tentatives et de rentrer aux stands.

Une fois la Campos rangée, la session reprend et bien sûr les pilotes se dépêchent de ressortir. Russell - encore lui - améliore son chrono et donc la pole position provisoire. Albon et Sette Camara semblent en mesure de l’inquiéter, mais ils ne parviennent pas à être constants dans tous les secteurs, à l’inverse de Russell.

Nous atteignons la moitié de la séance de qualifications et les pilotes rentrent aux stands se préparer pour leurs derniers tours et chausser des pneus neufs. Antonio Fuoco, lui, a choisi une stratégie décalée et sort en piste à ce moment-là, profitant de l’absence de trafic. Cela réussit à l’Italien puisqu’il s’empare de la pole position provisoire en 1.40.289.

A dix minutes du drapeau à damiers, ça s’agite et les monoplaces commencent à revenir en piste. Premier à signer un nouveau temps, Günther se hisse au troisième rang. Bien décidé à ne pas laisser échapper la pole devant son public, Russell donne tout et le revoilà en première position ! 1.39.989, il est même le seul à passer sous la minute 40 au tour.

Albon s’intercale entre Russell et Fuoco, mais personne ne parvient à battre le pilote ART, qui signe là sa troisième pole consécutive en trois semaines ! Russell partira donc en pole demain, devant Albon et Fuoco. Delétraz sera sur la quatrième place de la grille de départ, devançant les Carlin de Sette Camara et Norris. Maini et Markelov occuperont la quatrième ligne tandis que Ghiotto et Günther complètent le top 10.