Unique séance du jour pour la F2, la séance de qualifications démarre sous un ciel nuageux, avec une température de l’air qui n’atteint même pas les 20 °C. Dès le feu vert, les vingt pilotes du plateau entrent en action, et Charles Leclerc prend bien vite la première position. Au terme des dix premières minutes, il détient le meilleur temps en 1.39.158. Norman Nato le suit à un peu plus de deux dixièmes et on retrouve ensuite deux pilotes qui ont signé exactement le même chrono : Latifi et Canamasas.

Aujourd’hui, la pause de mi-session est plus longue qu’à l’accoutumée, tous les pilotes étant rentrés aux stands en même temps, et tous ressortant en piste au même moment. Il se passe donc dix minutes sans qu’aucune voiture ne soit en piste. Pendant ce temps, on apprend qu’un incident entre Fuoco et Gelael sera étudié plus tard.

Ce n’est qu’à six minutes du terme de la séance que l’action reprend véritablement, avec les pilotes enfin dans leur premier tour lancé avec les nouvelles gommes fraîchement montées. Seul Gelael ne revient pas en piste. Même si Nato, puis Rowland, prennent très brièvement la pole position provisoire, Charles Leclerc met très vite fin au suspens en alignant les trois meilleurs secteurs pour signer un 1.38.427 qui le place quatre bons dixièmes devant ses concurrents.

Après ce coup de massue, aucun pilote ne tente de deuxième tour chrono. Charles Leclerc signe donc sa sixième pole consécutive en F2, et il reste le seul pilote cette saison à avoir obtenu la pole au chrono ! Impressionnant. Rowland partira en deuxième ligne aux côtés du Monégasque. Norman Nato prend une belle troisième place, devant King et Markelov. Latifi est sixièmes devant Canamasas et Matsushita. Sette Camara et Albon concluent le top 10.