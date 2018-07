George Russell continue à montrer une bonne forme en ce début de saison et a signé le meilleur temps des essais libres de Silverstone, et avec son chrono de 1’40"410, le Britannique n’a pas fait les choses à moitié puisque son plus proche poursuivant, Alexander Albon, a terminé à sept dixièmes.

Lando Norris, qui a perdu la tête du championnat lors de la dernière course au profit de Russell, a terminé troisième devant Ralph Boschung, qui est le dernier pilote à moins d’une seconde de Russell !

Nicholas Latifi a provoqué l’entrée de la voiture de sécurité virtuelle en piste à cause d’un tête à queue, tandis que Boschung a lui aussi été dans les graviers vers la fin de séance, ainsi qu’Antonio Fuoco. L’incident le plus notoire était un contact entre Norris et Sean Gelael, causant des dégâts sur l’aileron avant de Norris.

Dans la suite du classement, on retrouve Jack Aitken cinquième, devant Luca Ghiotto, Sergio Sette Camara, Roberto Mehri, Louis Deletraz et Antonio Fuoco. A noter la très lointaine 17e place de Nyck de Vries.