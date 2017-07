Il devient difficile de trouver un titre original pour annoncer un nouveau meilleur temps de Charles Leclerc ! Exceptionnellement la séance d’essais libres s’est déroulée ce jeudi à Silverstone, sous un ciel couvert et pas des températures relativement fraîches. Dès le début, Leclerc a signé le meilleur temps, et n’a ensuite cessé de l’améliorer : au final, il n’a été en compétition qu’avec lui-même !

La pluie était redoutée, mais elle n’est jamais arrivée, ce qui a permis aux pilotes d’effectuer un bon nombre de tours (20 pour De Vries, le plus assidu en piste). Alors que devant, Charles Leclerc était inatteignable, d’autres pilotes ont essayé de s’en approcher. Alors qu’il restait 30 minutes, c’est le principal concurrent du Monégasque au championnat, Oliver Rowland, qui a réduit l’écart avec Leclerc... avant que le pilote PREMA n’améliore une nouvelle fois son meilleur temps.

La session s’est déroulée dans de bonnes conditions puisqu’il n’y a eu aucun incident à signaler. Derrière Leclerc et Rowland, on retrouve Ghiotto et six pilotes qui se tiennent en un mouchoir de poche : moins d’un dixième sépare ainsi Latifi, Markelov, Canamasas, King, De Vries et Nato. Dixième, Louis Delétraz est un peu plus loin mais reste dans la même seconde que Leclerc, tout comme Sette Camara, onzième.