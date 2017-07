C’est sous une température ambiante de 15° que commence la troisième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, dixième manche du championnat 2017 de F1.

Les pilotes ne tardent pas à s’élancer en piste et ils sont plusieurs à se relayer en tête du classement : Wehrlein (1’33"762), Ericsson (1’32"795), Hamilton (1’29"544), Bottas (1’29"393), Hamilton (1’29"069), Bottas (1’28"827) et Hamilton (1’28"747. Il reste 45 minutes avant le drapeau à damier.

Les Ferrari et Raikkonen et Vettel sont aussi montées en piste avec des pneus super tendres, mais sans parvenir à se mettre à la hauteur des Mercedes qui n’avaient que des gommes tendres. C’est dire si les Mercedes vont être très difficiles à battre ce week-end…

Chez Toro Rosso, Daniil Kvyat se plaint déjà de soucis techniques. Il dit à son équipe qu’il ne peut plus attaquer, qu’il ne sent plus la voiture. Il rentre et il reste une trentaine de minutes à l’équipe italienne pour résoudre ce problème.

A la mi-séance, les Mercedes se relancent en gommes super tendres : Hamilton (1’28"063) et Bottas (1’28"214). Mais Vettel vient se mettre entre les deux Mercedes en 1’28"095. Le champion allemand et sa Ferrari montent en puissance.

On pouvait espérer quelques améliorations des chronos en fin de séance, mais l’arrivée d’une fine pluie met un terme à nos espoirs. Tout le monde rentre.

Stoffel Vandoorne prend son courage à deux mains et remonte en piste en pneus intermédiaires. Le Belge rentre aussitôt à la fin de son tour de reconnaissance…

Ils sont plusieurs à remonter en piste dans les derniers instants de cette séance – en pneus intermédiaires – mais bien sûr, cela ne change rien pour le classement.

Cette séance se termine donc avec le meilleur temps de Lewis Hamilton, mais son équipier Valtteri Bottas ne pointe qu’en troisième position, derrière la Ferrari de Sebastian Vettel.

On peut aussi remarquer que les Red Bull vont avoir du mal face à la Renault de Nico Hulkenberg et la Haas de Grosjean.