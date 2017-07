C’est sous une température ambiante de 16° que commence la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, dixième manche du championnat 2017 de F1.

Chez Haas, Kevin Magnussen a récupéré sa monoplace confiée ce matin au jeune italien Antonio Giovinazzi.

Les premiers pilotes s’élancent sans tarder et c’est Nico Hulkenberg (1’32"211, 1’32"153) qui signe les premiers chronos de la séance de cet après-midi.

Ils sont ensuite plusieurs à se relayer en tête du classement : Vandoorne (1’31"263), Alonso (1’30"959), Massa (1’30"838), Vettel (1’30"320), Raikkonen (1’30"308), Ricciardo (1’30"148), Vettel (1’29"850), Raikkonen (1’29"161) et Hamilton (1’28"780, 1’28"543). Il reste 65 minutes avant le drapeau à damier.

Valtteri Bottas remonte en piste quelques minutes plus tard et il prend la tête du classement en 1’28"496. Hamilton remonte lui aussi en piste pour répliquer, mais il ne parvient pas à améliorer son chrono. Personne ne parviendra à faire mieux que Bottas par la suite.

Chez Force India, Esteban Ocon se plaint du manque de vitesse de pointe de sa Force India. Sur le circuit de Silverstone, c’est en effet gênant…

Durant la seconde moitié de cette séance, les pilotes et les équipes ont surtout préparé la course en faisant de longues séries de tours avec les pneus tendres et les super tendres.

A noter encore pour cette séance les tête-à-queue de Sainz, Massa et Raikkonen. Ce dernier explique cela par un problème d’embrayage. Notons aussi qu’ils sont nombreux à se plaindre des cloques sur les pneus.

En fin de séance, Verstappen et Massa se gênent dans le dernier virage. Les commissaires ouvrent une enquête.

Comme ce matin, ce sont les Mercedes qui ont signé les deux meilleurs temps. Bottas et Hamilton devancent les Ferrari qui semblent ici les seules capables de taquiner les bolides allemands.

Les Red Bull semblent en effet un peu trop loin pour pouvoir jouer la première ou même la deuxième ligne samedi après-midi. Il faudra toutefois vérifier tout cela demain…