C’est sous une température ambiante de 15° que commence la première séance d’essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, dixième manche du championnat 2017 de F1.

Les pilotes s’élancent sans tarder pour boucler un premier tour d’installation. On peut remarquer que Sebastian Vettel roule ce matin avec une protection du cockpit en polycarbonate. C’est bien sûr un test pour l’avenir et il abandonnera cet élément de sécurité dès cet après-midi.

Notons encore que c’est l’Italien Antonio Giovinazzi qui pilote la Haas de Kevin Magnussen ce matin sur le circuit de Silverstone.

Il faut attendre un peu plus de 20 minutes pour voir Kimi Raikkonen signer le premier chrono de la journée en 1’32"533.

Ils sont ensuite plusieurs à se relayer en tête du classement : Ricciardo (1’32"389), Verstappen (1’31"771), Raikkonen (1’31"305, 1’30"969), Verstappen (1’30"957), Bottas (1’30"788), Hamilton (1’30"442), Bottas (1’29"876), Hamilton (1’29"797) et Bottas (1’29"651). Il reste un peu moins d’une heure avant le drapeau à damier.

Sebastian Vettel tente probablement de se rapprocher des Mercedes lorsqu’il part dans un énorme tête-à-queue. Il ne touche rien, mais ses pneus sont ruinés.

Après une première demi-heure très animée, les monoplaces rejoignent leur stand pour une longue pause.

Certains pilotes se relancent peu après la mi-séance et Valtteri Bottas ne tarde pas à faire parler la poudre en 1’29"106. Lewis Hamilton essaye de répliquer aussitôt, mais il doit se contenter de la deuxième place en 1’29"485.

Lewis Hamilton améliore régulièrement son chrono mais il ne peut faire mieux que 1’29"184 et c’est donc toujours la deuxième place pour lui, derrière son équipier Valtteri Bottas (1’29"106). Les autres sont plus loin ou beaucoup plus loin…

Il n’y aura plus aucune amélioration des chronos en fin de séance, les pilotes travaillant surtout sur la préparation de la course.