C’est sous une température ambiante de 17° - et sous la pluie - que commence la séance qualificative du Grand Prix de Grande-Bretagne, dixième manche du championnat 2017 de F1.

Rappelons que Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo ont droit à une pénalité de cinq places sur la grille de départ. Quant à Fernando Alonso, ses pénalités sont tellement nombreuses qu’il a l’assurance de partir depuis la dernière ligne de la grille de départ.

Q1 – 18 minutes

Les premiers pilotes s’élancent dès l’ouverture de la piste, certains en pneus intermédiaires et d’autres en slicks. La pluie n’est pas très importante et de ce fait, le choix des bons pneus pour ces conditions ne va pas être facile.

Finalement la pluie s’intensifie et ceux qui s’étaient élancés en slicks sont obligés de rentrer pour chausser des gommes intermédiaires.

Verstappen signe le premier chrono en 1’43"166. Ricciardo (1’42"966) fait un peu mieux quelques instants plus tard avant de rencontrer un problème de turbo. La direction de course sort les drapeaux rouges pour permettre aux commissaires d’enlever la voiture de Ricciardo.

La séance est relancée quelques minutes plus tard et il reste 10 minutes et 7 secondes avant le drapeau à damier.

Les pilotes se relancent et toujours en pneus intermédiaires. Ils sont plusieurs à améliorer et c’est finalement le surprenant Alonso qui pointe en tête du classement.

Les cinq pilotes éliminés sont : Stroll, Magnussen, Wehrlein, Ericsson et bien sûr Ricciardo.

Q2 – 15 minutes

Il ne pleut plus et la piste va probablement s’assécher très vite. C’est donc les pneus slicks qui vont être privilégiés dans cette Q2. Rappelons que ce sont les pneus utilisés dans cette Q2 que les dix premiers de la grille devront utiliser demain au départ.

Les pilotes se relancent et c’est Nico Hulkenberg qui signe le premier chrono de référence en 1’31"085.

Les pilotes Mercedes vont ensuite s’installer en tête du classement tête du classement : Bottas (1’29"687) et puis Hamilton (1’29"097). Tout le monde a utilisé les pneus super tendres, sauf Bottas ! Les pilotes Mercedes auront donc des stratégies différentes demain en course.

Les Ferrari améliorent dans les derniers instants : Raikkonen (1’28"992) et Vettel (1’28"978), mais c’est Lewis Hamilton qui aura le dernier mot en 1’27"893. Personne ne fera mieux.

Les cinq pilotes éliminés sont : Massa, Sainz, Alonso, Kvyat, et Palmer.

Q3 – 12 minutes

Ils ne sont plus que dix à pouvoir signer la pole position, mais on sait déjà que ce ne sera pas Valtteri Bottas puisqu’il aura une pénalité de cinq places sur la grille de départ. Cela se jouera donc très probablement entre Lewis Hamilton et les deux Ferrari de Raikkonen et Vettel.

C’est Lewis Hamilton qui prend la tête à l’issue de la première tentative en 1’27"231. Il devance Vettel (1’27"430) et Bottas (1’27"580). Mais Lewis Hamilton a gêné Romain Grosjean qui était à la fin de son tour rapide et cet incident est sous investigation des commissaires sportifs.

Les pilotes rentrent pour chausser de nouvelles gommes avant de se relancer pour une ultime tentative.

Lewis Hamilton améliore en 1’26"600 et c’est la pole position ! Kimi Raikkonen améliore aussi et prend la deuxième place devant Vettel, Bottas, Verstappen et Hulkenberg.