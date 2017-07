Les conditions météorologiques de ce matin ne sont guère différentes de celles hier après-midi : ciel nuageux, 19 °C dans l’air et une piste à 23 °C. Suite à sa huitième place d’hier, c’est Nicholas Latifi qui est en pole position, devant Jordan King.

Comme hier, le deuxième sur la grille peine à s’élancer, et c’est finalement Ghiotto depuis la troisième position qui prend le meilleur départ mais Latifi résiste à l’Italien pour garder la tête. Rowland dépasse King mais le pilote MP Motorsport essaie de résister : les deux voitures se touchent et King est envoyé hors piste. Il abandonne aux stands le tour suivant. L’incident entre les deux est brièvement sous investigation avant que finalement aucune éventuelle pénalité ne soit décidée.

En tête, Latifi enchaîne les meilleurs tours. Rowland est de nouveau sous investigation pour avoir poussé un pilote hors piste : cette fois, il s’agit de Markelov - que le Britannique a poussé juste après avoir touché King - et la direction de course inflige au pilote DAMS cinq secondes de pénalité.

Parti dernier suite à son non-départ de la veille, De Vries réalise une belle remontée et est à présent dixième. Sixième, Leclerc est bloqué depuis le début derrière Canamasas : le Monégasque tente à plusieurs reprises de passer mais l’Espagnol ferme à chaque fois la porte et Leclerc manque de perdre son aileron avant. Finalement, le pilote PREMA tente une manœuvre musclée, et si Canamasas tente encore une fois de résister, Leclerc finalement prend la cinquième place et signe le meilleur tour en course dans la foulée.

Deuxième, Luca Ghiotto est sous la pression de Rowland, pendant que Leclerc fond sur Markelov, lui-même dans les échappements de Rowland. On assiste donc à une bataille à quatre alors qu’il reste cinq tours. La Safety Car met fin à cette belle lutte : Boschung tente un dépassement risqué sur Albon, sort dans l’herbe et finit par taper légèrement le mur. La voiture de sécurité entre en piste jusqu’à l’avant-dernier tour, ce qui fait également perdre son avance à Rowland sur le septième, car il a, rappelons-le, cinq secondes de pénalité.

La voiture de Boschung est vite évacuée et la course peut reprendre pour le dernier tour. Rowland a laissé un grand écart devant et le re-start est sous investigation. Markelov dépasse Rowland et Leclerc tente de faire de même, mais il est surpris par Canamasas : l’Espagnol dépasse le Monégasque au dernier virage !

Latifi remporte la course devant Ghiotto. Markelov prend la troisième place, Canamasas est quatrième et Leclerc cinquième. Norman Nato termine sixième devant De Vries qui aura réalisé une superbe remontée. Matsushita prend le dernier point.

A noter qu’au championnat, Rowland perd sa deuxième place et que c’est désormais Markelov qui est le dauphin de Leclerc, 4 points devant le Britannique.