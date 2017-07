Une nouvelle fois ce week-end, le ciel est nuageux pour la F2, mais la piste est sèche. La température de l’air est à 18.5 ]C tandis que celle de la piste atteint péniblement les 23 °C. Les sept premiers pilotes sur a grille sont sur la même stratégie avec des pneus tendres au départ. En revanche, Matsushita (huitième) s’élance en pneus durs. La procédure de départ est avortée car De Vries, à court de puissance, est arrêté sur la piste. Alors que les pilotes partent pour un nouveau tour de formation, Albon cale à son tour et gêne le débutant Ilott juste derrière lui, qui cale également. Tous trois vont devoir partir des stands.

Les pilotes sur les positions impaires prennent un meilleur envol, ce qui permet à Nato de passer Rowland dès le départ. En proie avec de gros soucis sur sa voiture, De Vries est coincé aux stands et abandonne avant même d’avoir pris le départ. Dans les premiers tours, on assiste à de belles passes d’arme dans le peloton, avec notamment Markelov et Matsushita. Derrière eux, Latifi semble en difficultés et sort trop large à trois reprises.

Nato et Rowland suivent le rythme de Charles Leclerc pendant... deux tours. Ensuite, le Monégasque creuse l’écart et va même jusqu’à tourner plus de deux secondes au tour plus vite qu’eux. Ainsi, dès l’ouverture de la voie des stands à la fin du sixième tour, Nato, Rowland, King et Markelov notamment changent de pneus. Alors que Leclerc continue de signer les meilleurs chronos en piste, l’arrière de sa PREMA se met à dégager de la fumée. Le jeune monégasque rentre aux stands, change de pneus, personne ne vérifie l’arrière de sa voiture et il repart en piste comme si de rien n’était.

Avec ses nouvelles gommes dures, Leclerc tourne moins vite que ses concurrents : est-ce une conséquence de ce qui a fumé sur sa PREMA ou préserve-t-il ses pneus ? Au fil des tours, la deuxième solution semble à privilégier, car le leader du championnat améliore progressivement ses chronos. Pour la huitième place, la bagarre fait rage entre King et Markelov pendant deux tours : c’est le Russe qui a le dernier mot et qui dépasse le Britannique. Pendant ce temps, on atteint la mi-course et Leclerc reprend le meilleur temps en course.

Alors qu’il reste neuf tours, Leclerc perd le rétroviseur à sa gauche sur sa voiture. Pour l’instant, il n’en a pas besoin vu qu’il conserve plus de cinq secondes d’avance sur Nato. Enfin, à huit tours du but, Matsushita le leader rentre aux stands passer des pneus tendres, ce qui lui permet ensuite de signer le meilleur temps au tour. King est quant à lui en grandes difficultés avec ses pneus et se fait doubler par Ghiotto. Devant, Leclerc accentue son avance.

Charles Leclerc remporte cette course longue, malgré une frayeur avec la fumée sur sa voiture. Espérons pour le Monégasque qu’il ne s’agit pas de son extincteur, sinon il risque la disqualification. Norman Nato termine deuxième après avoir longtemps bien résisté à Rowland, troisième au final. Markelov est quatrième devant Canamasas. Ghiotto est classé cinquième devant King et Latifi, qui devrait partir de la pole demain. Les derniers points reviennent à Gelael et Matsushita.