Valtteri Bottas était en grande difficulté à Sepang tandis que Lewis Hamilton était plus en verve. Les performances personnelles du Finlandais seraient-elles dès lors en cause ?

Niki Lauda est aujourd’hui venu à la rescousse de son protégé. Il n’accuse pas Bottas mais la performance de la Mercedes. Ce qui est sûrement plus grave !

« Le signal d’alarme sonne, et bruyamment ! Il y a quelque chose qui ne va pas sur le plan aérodynamique et mécanique. La voiture n’est pas stable. Donc quand vous êtes une seconde derrière, vous ne pensez même pas à faire fonctionner les pneus dans leur bonne fenêtre de fonctionnement. »

« Nous n’avons toujours pas trouvé de solution » confie, alarmiste, l’Autrichien. « Mais nous aurons sûrement des réglages différents à Suzuka, et nous espérons retourner à notre niveau de forme antérieur. »

« En Malaisie il y a un certain nombre de facteurs qui n’ont pas joué en notre faveur » poursuit Toto Wolff. « La chaleur fut le plus important de ces facteurs. Nous avons une bonne voiture et beaucoup d’appuis, mais notre voiture est un peu capricieuse, elle n’est pas facile à régler avec les pneus. Mais nous allons progresser. Nous avons eu un debrief extrêmement bon le dimanche soir après Sepang où beaucoup de choses sont remontées à la surface. Il y a eu une bonne interaction entre les pilotes et les ingénieurs dans le but d’évaluer les problèmes, et le premier objectif, c’est de régler ces problèmes. »

« Nous avons une voiture capricieuse. Elle a une fenêtre de fonctionnement très étroite avec les pneus. Or ce point est fondamental dans notre saison. Le style de pilotage aussi joue un rôle. Lewis a pu mieux s’adapter au problème que Valtteri. Mais changer le style de pilotage n’est pas facile – pour personne. »

Contrairement à Niki Lauda, Toto Wolff laisse donc entendre que Valtteri Bottas est tout de même en cause… Mais le directeur de l’écurie confirme son soutien au Finlandais.

« Je pense qu’il surmontera cette période difficile. Et s’il peut se défaire de cette spirale de manque de performance, il en sortira bien plus fort. Nous avons vu des bonnes performances de sa part cette année et il a un peu une baisse de forme lors des dernières courses, mais personne ne doute de Valtteri. »

Comment se fait-il alors que Lewis Hamilton ait pu davantage surmonter ces problèmes ? Niki Lauda a une opinion très tranchée !

« C’est facile à expliquer. Lewis a dit qu’en Malaisie, c’était épuisant pour lui de garder cette bête sur la route. Il réussit grâce à son talent. Bottas de son côté a besoin d’une voiture stable. Nous ne pouvions la lui donner. C’est notre faute. »

Remplacer Valtteri Bottas par un pilote plus talentueux serait-il ainsi une piste ? La piste menant à Max Verstappen pour 2019 serait de plus en plus en chaude chez Mercedes… Mais Niki Lauda assure qu’il n’y a rien d’actualité. « Zéro, honnêtement, rien du tout ! » martèle-t-il.

Prolonger Lewis Hamilton semble en tout cas la priorité de Mercedes, mais rien ne sera discuté avant Abu Dhabi.