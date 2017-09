Si Fernando Alonso vient à quitter du même coup McLaren et la F1, la piste d’un asile en IndyCar est la plus probable à l’heure actuelle. Or, la performance de l’Espagnol lors de sa participation aux dernières 500 Miles n’est pas passée inaperçue et deux équipes d’IndyCar seraient d’ores et déjà intéressées par ses services.

Fernando Alonso avait participé aux 500 Miles d’Indianapolis avec Andretti Autosport et avait été désigné rookie de l’évènement à la fin de la course. Il avait aussi failli participer à la course légendaire dans l’équipe Chip Ganassi Racing. Or ce sont ces deux écuries qui regardent actuellement de près la situation du double champion du monde…

Chip Ganassi Racing serait prêt à proposer un volant pour toute la saison à Fernando Alonso. Mike Hull, le directeur du management de Chip Ganassi Racing, rappelle que l’actuel pilote McLaren « a fait un travail fantastique à Indianapolis avec des coéquipiers géniaux. »

Mike Hull n’a cependant pas commencé les discussions avec Alonso et c’est pour cela qu’il assure que l’Ibère « n’est pas sur la liste de l’équipe » pour le moment. Tout pourrait changer si Fernando Alonso venait effectivement à quitter la F1. Il n’y a qu’à entendre l’enthousiasme de Mike Hull à l’idée de voir un double champion du monde de F1 débarquer Outre-Atlantique…

« Chaque vois que vous engagez un pilote de qualité, cela crée de l’énergie. Alonso incarne tout ce qui est important avec les pilotes de courses. Ils tirent le maximum de chaque journée dans la voiture. Alonso rentre dans cette catégorie… peu importe où il court. »

Michael Andretti, de son côté, aimerait aussi reconduire l’expérience Fernando Alonso, mais à l’échelle d’une saison. Andretti – tout comme Zak Brown chez McLaren – assurent en revanche qu’un aucun accord n’a été pour le moment conclu.

« Il y a toujours de l’espoir » confesse Andretti. « Nous sommes constamment en contact avec Zak Brown. J’espère que Fernando Alonso pourra faire partie de notre futur dans quelque temps. Je ne sais pas quand, cette année, l’an prochain, dans trois ans… Nous avons une formidable relation avec lui. J’adore le voir conduire nos voitures. C’était un honneur quand il l’a fait. Il a conduit de manière fantastique en mai dernier. »

« Voyez ce qu’il a fait pour les 500 Miles d’Indianapolis. C’était énorme. L’audience était énorme dans le monde entier. Cela serait vraiment une grosse affaire pour l’IndyCar. Il donnerait plus de crédibilité au championnat, comme l’a fait Nigel Mansell dans les années 1990. »

Andretti devrait annoncer le nom de son quatrième et dernier pilote pour 2018 le 17 septembre prochain. « Je suis toujours en train d’y travailler » confie Andretti. Fernando Alonso en fera-t-il partie ? L’avenir de l’association McLaren-Honda, qui sera tranché cette semaine, le décidera vraisemblablement.