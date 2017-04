Les équipes et les pilotes sont rassurés : pour les essais libres 3, les conditions météo sont enfin bonnes. Il ne pleut pas, la piste est sèche, l’hélicoptère médical peut décoller sans être gêné par le brouillard.

Les 20 pilotes ont donc une heure, et une heure seulement, pour préparer les qualifications et la course, ce qui promet un rythme endiable en piste.

C’est Daniel Ricciardo qui signe la première référence de la séance en 1:37.411, avec les pneus tendres mais, rapidement, les supertendres sont chaussés par les pilotes. L’Australien améliore avec sa Red Bull en 1:35.647.

Sur la Mercedes de Valtteri Bottas, le T-Wing se détache, ce qui pose quelques questions en termes de sécurité. La première partie de séance est marquée par un travail sur les longs relais et quelques figures : Palmer part en tête-à-queue, Ericsson également.

A partir de la mi-séance, il est temps de hausser le rythme. Raikkonen améliore le meilleur temps en 1:34.519 mais Vettel fait nettement mieux, en 1:33.336. Ce sera la référence de cette séance. Les Mercedes sont repoussées à 7 dixièmes dans les mêmes conditions !

Les pilotes Mercedes tentent à nouveau un chrono dans les dernières minutes mais sans battre les Ferrari.

C’est donc la surprise de cette séance : Ferrari devance nettement Mercedes, même si les pilotes des Flèches d’Argent ont grandement réduit l’écart en fin de séance, en chaussant des gommes neuves. Vettel et Raikkonen ont-ils trouvé de meilleurs réglages pour leur monoplace que Bottas et Hamilton ? La réponse dans un peu plus de 2 heures, après les qualifications.