La seule séance ayant vraiment eu lieu, celle du matin avant la séance de qualification, a donné un résultat surprise avec la domination des Ferrari sur le sec. Les Mercedes sont attendues comme les favorites sur ce tracé aux longues lignes droites mais la surprise pourrait bien venir des monoplaces italiennes.

Q1 - 18 minutes

Les pilotes Sauber se lancent rapidement à l’assaut de la piste chinoise, suivis quelques minutes plus tard par Lance Stroll. Malgré le manque de roulage dû à la pluie hier.

Tous les pilotes sortent finalement et les Mercedes se placent en haut de la hiérarchie alors que Romain Grosjean est victime d’une crevaison qui l’envoie en tête à queue dans le dernier virage du circuit. Le Français frotte le mur mais peut repartir et va devoir effectuer un tour complet avec une roue crevée.

Les pilotes Ferrari prennent la piste et Vettel signe la meilleure référence tandis que Räikkönen s’intercale entre les Mercedes. A-t-on là la confirmation de la bonne forme des Ferrari ?

Fernando Alonso signe le huitième temps provisoire, ce qui est là aussi une bonne surprise, tandis que les Force India semblent en difficulté à la moitié de la Q1.

Max Verstappen rentre aux stands de manière un peu optimiste et manque de sortir aux stands, mais le pilote Red Bull semble souffrir d’un mal plus profond et se plaint d’un problème sur son moteur alors qu’il n’a même pas signé un tour. Il reprend la piste peu après.

Neuvième alors que son équipier est pour le moment au quinzième rang, Fernando Alonso est satisfait de sa prestation : "J’ai attaqué comme un animal !" dit-il à la radio.

Avant le dernier run, cinq équipes ont un pilote éliminé avec Stroll, Ocon, Palmer, Grosjean et Verstappen, mais ce classement devrait encore bouger, ce qui n’arrange certainement pas les Sauber.

Max Verstappen signe son premier tour rapide mais les réglages demandés par son équipe le relèguent à plus de deux secondes de Vettel et le Néerlandais est provisoirement éliminé !

Vandoorne améliore mais reste éliminé et Antonio Giovinazzi sort de la piste dans le dernier virage ! Voulant améliorer pour accéder en Q2, l’Italien accélère sur l’herbe synthétique et sort de la piste. Il détruit sa Sauber et signe l’arrêt de la Q1 puisque le drapeau à damier était sorti.

Vandoorne, Grosjean, Palmer, Verstappen et Ocon sont éliminés, c’est une très grosse contre-performance pour le Français de Force India. Les deux Sauber passent en Q2 mais Giovinazzi ne courra pas lors de cette partie de la séance.

Q2 - 15 minutes

La séance reprend après quinze minutes d’interruption pour nettoyer la piste des débris de la Sauber. Jolyon Palmer et Romain Grosjean, arrivés les premiers sur les lieux de l’accident de Giovinazzi, sont sous enquête pour n’avoir pas assez ralenti sous drapeaux jaunes.

A noter que Lance Stroll a établi un excellent chrono avant l’accident de Giovinazzi et signe son premier passage en Q2, qu’il va maintenant essayer de convertir en Q3.

Räikkönen signe la première référence de cette Q2, battu par son équipier qui signe un temps de 1’32"391. Hamilton échoue pour le moment à 15 millièmes de l’Allemand !

Bottas prend le troisième temps provisoire, alors que tous les autres pilotes signant un temps sont relégués à plus d’une seconde. A noter que Stroll, Kvyat, Sainz et Pérez se tiennent pour le moment en moins d’un dixième de seconde !

Massa signe un premier temps avec seulement trois dixièmes de mieux que son jeune équipier. Stroll est pour le moment très convaincant dans cette séance, et Kevin Magnussen signe le dernier temps provisoire, au volant de la seule Haas rescapée de la Q1.

Alonso signe le 11e temps provisoire et devance tout de même Hulkenberg, Magnussen et Ericsson. L’Espagnol fait encore des miracles au volant de sa poussive MCL32 à moteur Honda.

Les deux pilotes Mercedes ont réalisé le meilleur temps dans les deux premiers secteurs tandis que la Ferrari de Vettel possède le meilleur chrono dans le troisième secteur qui est pourtant composé essentiellement de la longue ligne droite. Encore un signe des performances du moteur Ferrari, que l’on dit très proche du bloc Mercedes.

Lewis Hamilton sort de sa monoplace et ne reprendra pas la piste, une décision logique puisqu’il possède quasiment deux secondes de marge sur la première place éliminatoire.

A l’inverse, Kimi Räikkönen ressort des stands, comme tous les pilotes au-delà de la cinquième place. Vettel est également en piste et l’idée est certainement de faire un tour avec les gommes qui seront utilisées en Q3 afin qu’elles soient plus rapidement à température.

Hulkenberg passe sous le drapeau à damier et prend le sixième temps ! Très beau tour de l’Allemand, Kvyat améliore et gagne une place. Magnussen améliore mais n’est pas en Q3. Stroll n’a pas amélioré et se retrouve menacé alors que Sainz est provisoirement éliminé et n’améliore pas !

Alonso n’améliore pas non plus et Stroll est en Q3 ! Räikkönen améliore le meilleur temps de son équipier. Sainz, Magnussen, Alonso, Ericsson et Giovinazzi, qui n’a pas couru cette Q2, sont éliminés.

Q3 - 12 minutes

Hamilton signe le meilleur temps du week-end dès sa première tentative ! Bottas est à trois dixièmes et Raïkkönen à sept dixièmes, l’Anglais a frappé fort ! Vettel se place à moins de deux dixièmes de la Mercedes mais Hamilton est le seul à être en dessous de la minute 32 secondes.

Ricciardo suit les quatre pilotes devant Hulkenberg, Massa et Kvyat, tandis que Pérez et Stroll ne vont faire qu’une tentative.

Les Mercedes ressortent avant les Ferrari, ces dernières espérant profiter de l’amélioration de la piste pour signer un temps au dernier moment. Nico Hulkenberg n’est pas ressorti et semble penser qu’il n’améliorera pas son très bon temps. Pérez et Stroll sont en piste.

L’Anglais est le premier à franchir le drapeau à damier et améliore de deux dixièmes ! Bottas se rapproche de son équipier et les Ferrari n’y peuvent rien même si Vettel est en première ligne, pour un millième ! Les deux premières lignes sont les mêmes qu’à Melbourne ! Ricciardo est cinquième, Massa le suit devant Hulkenberg, Pérez, Kvyat et Stroll.