A la suite des contrôles habituels d’après la course, la Carlin de Sette Camara n’a pas été jugée en conformité avec le règlement. En effet, le Brésilien s’était arrêté en piste à la fin de la course, et il s’est avéré que cet arrêt était dû à une quantité insuffisante d’essence dans le réservoir de sa voiture. L’équipe Carlin n’a pas pu fournir les 0.8 kg minimum d’essence requis à l’issue de la course.

Par conséquent, le Brésilien qui avait terminé deuxième de la course sprint ce matin a été disqualifié. Du coup, Nyck De Vries termine finalement deuxième, devant Nicholas Latifi. Tous les autres pilotes remontant également d’une place, c’est Boschung qui prend le dernier point de la huitième place.

Cette disqualification est surtout lourde de conséquences au championnat pilotes, puisque Sette Camara ne comptait qu’un point de moins que son jeune coéquipier Lando Norris, mais non seulement il a désormais 15 points de retard, en plus il est à présent troisième du championnat, derrière Alex Albon (qui a calé aujourd’hui). Le Thaïlandais de chez DAMS est 14 points derrière Lando Norris.