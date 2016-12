La saison 2016 de GP2 vient à peine de se terminer depuis quelques heures que la première annonce de pilote pour 2017 est déjà faite : Sergio Sette Camara, membre du Red Bull Junior Team, fera ses débuts en GP2 chez MP Motorsport. Le Brésilien a déjà piloté une Toro Rosso, et il prendra donc part aux essais d’après-saison de GP2 qui vont se tenir sur le circuit de Yas Marina cette semaine.

Sander Dorsman, de l’équipe MP Motorsport, a notamment été convaincu du talent du Brésilien lors de sa course à Macau il y a quelques jours, où il a terminé troisième : "Sergio est un jeune talent impressionnant, il a réalisé quelques grosses performances en Formule 3 cette année, et son récent podium à Macau a été sensationnel, sur un des circuits en ville les plus difficiles. Il est sans aucun doute un des meilleurs débutants à arriver en GP2 l’an prochain. Il est incroyablement rapide et tout le monde chez MP Motorsport est très content de travailler avec lui. C’est parfait pour nous d’avoir pu signer le contrat avant les essais d’après-saison, et ça donne la meilleure chance possible à tout le monde de préparer les débuts de Sergio en course en 2017 aussi bien que nous pouvons."

Sergio Sette Camara fera ses débuts en GP2 avec MP Motorsport mercredi, lors du premier jour des trois jours d’essais officiels prévus, et il est bien sûr ravi de pouvoir avancer dans sa carrière : "Je suis très content d’annoncer que l’an prochain je courrai en GP2. C’est une catégorie très compétitive avec des voitures sensationnelles. Les équipes sont très professionnelles, et tous les pilotes sont très rapides et talentueux. Ce sera un gros pas en avant par rapport à la F3. Je pourrai apprendre beaucoup et je suis impatient de m’asseoir dans la voiture et de commencer à attaquer."

Le Brésilien se projette déjà sur sa future saison et espère pouvoir signer de bonnes performances : "Je crois que je peux faire quelques résultats l’an prochain. MP Motorsport est vraiment une super équipe, qui court depuis plusieurs années, et je crois que toute cette expérience m’aidera pour obtenir les résultats que j’attends. Je les remercie pour cette opportunité et j’espère bientôt pouvoir me rapprocher de la F1."