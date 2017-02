Sergio Pérez s’est montré impatient de débuter les essais d’intersaison en marge de la présentation de la nouvelle Force India. Le Mexicain a accompli un programme d’entraînement intensif pour s’adapter aux contraintes des nouvelles monoplaces et veut désormais en découdre.

« Les nouvelles règles représentent un changement majeur pour tout le monde dans l’équipe et pour moi en tant que pilote » analyse-t-il. « Après le long hiver et la préparation à l’usine, on veut simplement aller en piste et découvrir la voiture. J’ai partagé mon hiver entre détente et entraînement. J’étais heureux de rentrer au Mexique et de voir ma famille et mes amis car ce n’est pas quelque chose que l’on peut faire souvent durant la saison. Mon programme d’entraînement était bien plus chargé pour être prêt face aux nouvelles voitures ».

Pérez explique que ce n’est pas le programme d’entraînement qui était différent mais la quantité de temps passée à s’entraîner : « Je n’ai pas changé grand-chose, j’ai surtout passé plus de temps à faire les mêmes choses. En temps normal, j’aurais passé le dernier mois avant les essais à me préparer mais cette année, j’ai travaillé très dur pendant deux mois et demi ».

« L’énergie et la force ressentie en courbe seront très différentes, ce sera bien plus physique en raison des forces latérales. Je m’attends également à une dégradation moindre des pneus et à une moins grande chute des performances en course. J’espère que ces nouvelles règles nous mettront à l’épreuve car la Formule 1 a besoin de désigner les meilleurs pilotes sur deux heures et je crois qu’on va dans cette direction ».

En plus des nouveautés techniques, Pérez devra s’adapter à son nouvel équipier, Esteban Ocon : « Je ne le connais pas très bien mais il a l’air très sympa. Je me suis toujours bien entendu avec mes équipiers et ma relation avec Nico était très ouverte, je pense qu’il en sera de même avec Esteban. J’espère que nous nous tirerons vers le haut car c’est important que le pilote à nos côtés nous mette sous pression ».

Lui qui est maintenant bien installé dans l’équipe peut désormais envisager la saison du point de vue d’un leader en interne et espère faire encore mieux que l’année dernière lors de laquelle il a signé deux podiums.

« Le temps passe vite, nous avons rencontré beaucoup de réussite lors des trois dernières saisons et je veux que cette quatrième année soit encore meilleure. Cela fait une grande différence de connaître tout le monde dans l’équipe car on a l’impression de faire partie de la famille, ce qui est encore plus important quand on repart d’une feuille blanche ».

« Mon but est de faire mieux que ce que j’ai accompli l’an dernier et c’est déjà un grand défi. J’espère que nous pourrons créer la surprise et je rêve que l’on remporte notre première victoire ensemble. C’est une vraie équipe de course, tout le monde sait ce qu’il a à faire et nous travaillons très bien ensemble, c’est pourquoi j’ai confiance » conclut-il.