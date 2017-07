Sergio Pérez a accompli un début de saison très solide en dépit de quelques frictions avec son équipier, Esteban Ocon, et le Mexicain peine à croire que la mi-saison est déjà là, puisque la F1 se dirigera vers la pause estivale après le Grand Prix de Hongrie.

"Cette saison est passée si vite" avoue Pérez.

"J’ai l’impression que c’était hier que nous étions à Melbourne et nous sommes quasiment arrivés à la pause estivale."

"Cette moitié de saison a été très satisfaisante. Je suis fier de l’équipe et du travail accompli pour améliorer la voiture. J’ai l’impression que je suis meilleur que jamais et que je pilote très bien. J’ai de gros espoirs pour la deuxième moitié de saison et je pense que nous pouvons signer de très bon résultats".

"Je crois que nous pouvons être rapides à Budapest, nous avons été compétitifs sur tous les types de circuits cette saison et il n’y a rien à craindre pour la Hongrie. J’aime le tracé sinueux de la piste qui me rappelle les circuits urbains et c’est très agréable d’y courir quand on trouve un bon rythme. Les dépassements ne sont pas évidents, ce qui oblige à de bons résultats en qualifications sous peine de vivre une course très difficile le lendemain".

Pérez espère terminer cette première moitié de saison sur une meilleure note que les années précédentes.

"Je pense que tout le paddock attend ces vacances. On veut toujours y signer un bon résultat car on sait que l’attente pour revenir dans la voiture après cette course est longue. Pour je ne sais quelle raison, le Hungaroring ne m’a pas souri ces dernières années et il est temps d’y remédier".