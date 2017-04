Sergio Pérez a réussi son entrée en matière à Melbourne, avec une septième place qui, selon lui, doit toutefois plus à une stratégie réussie qu’aux performances intrinsèques de sa monoplace. Le Mexicain pourra compter sur un moteur Mercedes performant dans les longues lignes droites du circuit de Shanghai et se réjouit déjà du week-end de course chinois.

« Il y a toujours un grand enthousiasme de la part des fans chinois » précise-t-il avant tout. « Ils attendent à l’extérieur de l’hôtel et nous font des cadeaux spéciaux, ça me donne toujours de l’énergie positive. La taille de la ville m’impressionne, elle est très internationale et il y a énormément de chose à y faire et à y voir. Je fais toujours l’effort de goûter la nourriture locale ».

Malgré ses réserves sur les performances de la VJM10, Pérez profite de son début de saison et ne cache pas sa satisfaction d’avoir réussi une belle performance pour lancer sa quatrième année avec Force India.

« Notre septième place à Melbourne est très plaisante, nous avons battu des voitures plus rapides que la nôtre grâce à de bonnes décisions stratégiques. Notre performance à Melbourne a montré que nous avons fait du bon travail cet hiver mais que des zones ont encore besoin d’améliorations. Les évolutions à venir dans les prochaines courses devraient aider car la voiture a besoin d’un meilleur équilibre. »

« Ce résultat représente mon meilleur début de saison avec cette équipe et j’ai un bon pressentiment concernant les prochaines courses. Nous avons montré ces dernières années que nous avons les capacités pour bien développer une voiture et ça sera très important cette saison. Nous avons déjà fait un grand pas en avant depuis les essais hivernaux ».

Le pilote trouve un autre de motif de satisfaction avec les nouvelles monoplaces, très plaisantes à piloter selon lui : « J’ai adoré courir avec ces nouvelles voitures. Certes les dépassements ne sont pas simples, surtout avec les courtes distances de freinage, mais le circuit de Melbourne s’est toujours révélé compliqué sur ce plan. Je suis satisfait de ma forme physique, les voitures sont plus difficiles à maîtriser mais je me sentais bien après la course et je pense que je n’ai jamais été dans une telle forme ».