Jourdan Serderidis a annoncé sa participation à deux rallyes du championnat du monde 2018 avec l’équipe M-Sport. Le pilote grec va piloter une Ford Fiesta de nouvelle génération, la numéro 3.

Cette voiture a été pilotée par Bryan Bouffier lors du Monte-Carlo et reviendra au Français en Corse. Teemu Suninen fera un programme de huit manches avec et il restait donc trois épreuves sur lesquelles elle n’était pas attribuée.

Serderidis pilotera en Allemagne et en Australie. Il avait déjà annoncé sa participation en Allemagne, qu’il devait disputer au volant d’une Citroën C3 WRC. C’est finalement avec une Fiesta qu’il s’y engagera, ainsi qu’en Australie, où il semblait difficile que M-Sport trouve un candidat pour la piloter et financer sa participation.

"Je suis heureux d’être de retour avec M-Sport, les champions en titre, et surtout de découvrir la nouvelle Ford Fiesta WRC qui est la meilleure voiture de rallye actuelle" déclare celui qui a piloté pour M-Sport en WRC2 ces dernières années.

"Je comprends parfaitement la chance que j’ai et je ferai les efforts nécessaires et la préparation pour tirer le maximum de cette chance. J’espère arriver dans le top 15 en Allemagne et dans le top 10 en Australie, ce qui représente des objectifs raisonnables pour moi".

"J’espère m’amuser derrière le volant mais toujours en respectant les conseils de l’équipe. Je dois remercier Malcolm Wilson pour m’avoir permis cette chance unique, ainsi que les partenaires qui m’aideront en 2018".

Malcolm Wilson a également souhaité la bienvenue à Serderis dans l’équipe officielle : "C’est génial de voir Jourdan de retour avec M-Sport cette année et je suis sûr qu’il a hâte de prendre le volant de la voiture".

"Nos clients ont toujours été le cœur de notre commerce et nous sommes fiers de pouvoir leur offrir ces chances. Jourdan pilotera la même voiture que le quintuple champion du monde, Sébastien Ogier, et aura les mêmes outils et informations à sa disposition".

L’attribution de cette troisième Ford Fiesta est encore à faire sur une dernière manche, pour laquelle les deux noms qui circulent sont Ken Block et Mads Ostberg.