Pour Force India, la 4e place pourrait être scellée rapidement, mais Sergio Perez et Esteban Ocon n’entendent pas relâcher leur effort en Malaisie. D’autant plus que la compétition interne bat son plein !

Sergio Perez a récemment été prolongé, mais son attention se concentre davantage sur les conditions météo qui l’inquiètent déjà…

« La Malaisie signifie beaucoup pour moi. C’est ici que j’ai obtenu mon tout premier podium en 2012. Après Singapour, c’est une autre course où il fera très chaud. Je pense que l’an dernier, c’était la course la plus chaude de toute ma carrière, donc je m’attends à beaucoup transpirer dimanche. La météo est si imprévisible, vous pouvez avoir un gros orage et tout d’un coup, la piste peut sécher en cinq minutes, parce qu’il faut chaud et humide. Chaque année, les courses en Malaisie furent spéciales en raison des caractéristiques de la piste. Ce sera vraiment triste de voir Sepang disparaître du calendrier. »

« Sepang est vraiment un beau circuit, je l’adore » s’enthousiasme de son côté Esteban Ocon.

« J’apprécie les chicanes et il y en a quelques-unes en Malaisie, avec quelques bons mélanges de virages à hautes et moyennes vitesses. Quand vous avez une bonne voiture en qualifications, vous pouvez juste sentir cette adhérence et c’est vraiment du plaisir. D’un autre côté, cette course est très difficile en raison de l’humidité et de la chaleur. La pluie peut y jouer un grand rôle. L’an dernier, tout le monde n’a cessé de me le dire, mais il faisait un grand soleil tout le week-end, et il a fait aussi très chaud. C’est triste que nous courions ici pour la dernière fois parce que c’est vraiment un circuit sympathique, il va me manquer. »