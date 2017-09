Ce sont les pilotes Red Bull, Max Verstappen et Daniel Ricciardo, qui ont terminé en tête de la Libre 1 à Sepang, en Malaisie. Cette séance a été raccourcie de 30 minutes, le temps que le directeur de course donne l’autorisation aux pilotes de rouler sur une piste très détrempée.

C’est en effet sous la pluie que les pilotes ont commencé ce week-end malaisien. Mais, faute de nombreux trains de pneus pluie pour les trois jours, le roulage a été limité. La pluie est en effet attendue encore demain et dimanche et pourrait donc continuer à perturber les équipes.

Au bout de 30 minutes donc, le feu passe enfin au vert et plusieurs pilotes vont tester les conditions en pneus pluie : les pilotes Ferrari et Fernando Alonso (qui teste le Halo) s’élance. Puis au fur et à mesure les autres pilotes.

Ces conditions ne sont évidemment pas idéales pour Pierre Gasly, qui remplace Daniil Kvyat et les autres pilotes de ce vendredi maton : Sean Gelael (Toro Rosso), Sergey Sirotkin (Renault F1), Charles Leclerc (Sauber) et Antonio Giovinazzi (Haas F1).

Tout le monde rentre rapidement et il est impossible de signer de bons chronos dans ces conditions. Il faut attendre encore un peu et Esteban Ocon relance les débats... en pneus intermédiaires !

C’est le bon choix et les autres pilotes suivent. Ricciardo prend le meilleur temps en 1’55"601, battu ensuite par Vettel Vettel en 1’54"463. Max Verstappen confirme pour Red Bull en 1’51"202.

Les Red Bull ne vont jamais perdre la tête, d’autant plus que la piste commence à sécher. Ricciardo améliore en 1’50"825, Verstappen conclura avec un 1’48"962. Alonso signe le 3e temps, devant les Ferrari et les Mercedes.

Le classement de cette séance (ci-dessous) est toutefois peu représentatif et les pilotes espèrent maintenant pouvoir rouler sur le sec lors des Libres 2.