Le Grand Prix d´Espagne a un attrait tout particulier pour les fans de technique et il ne peut en être autrement puisque la majorité des écuries ont introduit hier les premières grosses évolutions de la saison sur les monoplaces.

La course de ce dimanche s´annonce donc pleine de surprises, et tous les regards se tournent en priorité vers les garages de Ferrari et de Mercedes, qui se battent depuis le Grand Prix d´Australie pour la victoire.

L´équipe de Maranello a du pain sur la planche ce week-end, mais Kimi Räikkönen ne veut pas trop s´avancer sur les améliorations apportées sur la SF70H.

« Depuis des années, l´ouverture de la saison de F1 en Europe fait toujours beaucoup parler, mais seule la course compte pour juger qui a fait le meilleur travail. Et elle a lieu seulement dimanche » déclare-t-il.

« Nous nous focalisons sur notre propre plan et c´est aussi la seule et unique chose que nous pouvons faire. Nous devons tout simplement extraire le meilleur de notre package, et je suis certain qu´il est suffisamment bon pour pouvoir nous battre durant toute cette saison. »

Déjà, lors des tests hivernaux qui se sont déroulés sur ce même circuit de Catalunya, les performances de la Ferrari avaient fait sensation. Est-ce que, selon le Finlandais, c´est un avantage de savoir que sa monture est rapide sur la piste où va se jouer le Grand Prix de demain ?

« Pas vraiment, car habituellement, la piste est différente en hiver et au printemps. Mais aujourd´hui, il ne fait pas si chaud, peut-être alors va-t-elle être pareille par de telles températures ? Beaucoup dépend de la météo. Nous connaissons tous très bien la piste ici, mais les voitures ont toutes beaucoup changé depuis les premiers jours des tests hivernaux. »