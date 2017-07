Il y a deux ans, au Grand Prix de Hongrie 2015, le paddock apprenait avec stupeur la nouvelle du décès de Jules Bianchi. L’introduction du halo, décidée pour l’an prochain, est directement liée à l’accident du Français à Suzuka en 2014.

Parmi les pilotes qui ne sont ni vraiment pour, ni vraiment contre cette solution, l’on retrouve notamment trois jeunes espoirs : Esteban Ocon, Pascal Wehrlein et Stoffel Vandoorne.

Esteban Ocon, qui était très proche de l’ancien pilote Manor, est ainsi, bien sûr, en faveur de progrès sécuritaires en F1. Cependant, la solution retenue par la FIA ne le convainc pas tout à fait, même s’il n’y est pas formellement opposé.

« Tous les pilotes étaient en faveur d’une solution pour amener plus de sécurité, et à cet égard, nous ne pouvons pas nous plaindre d’avoir maintenant quelque chose dans ce but. Bien sûr, ce n’est pas la solution la plus esthétique, ce n’est pas fantastique, mais c’est la meilleure solution qu’a la FIA et nous sommes heureux des travaux de la Fédération en faveur de la sécurité. Bien sûr, dans le futur, s’il y a une meilleure solution, tout le monde sera heureux de pouvoir compter dessus. »

Pascal Wehrlein rejoint son ancien coéquipier dans les grandes lignes. Lui non plus n’est pas convaincu par l’esthétique du halo, mais il faut aussi penser à l’aspect sécuritaire.

« Plus de sécurité pour nous, c’est positif. Je pense que ce que personne n’aime avec le halo, c’est son look. Les voitures cette année ont un look fantastique par rapport aux années précédentes, beaucoup plus rapides et agressives, et il semble que cela progresse dans la bonne direction. Mais ensuite, le halo est quelque chose qui n’est pas positif pour l’apparence… Je pense que la FIA a voulu surtout améliorer la sécurité, et le halo le fait. Nous devons voir l’aspect positif du halo : c’est plus sûr. Et le côté négatif : c’est moins plaisant visuellement. »

Stoffel Vandoorne n’a lui pas été surpris par l’annonce de la FIA – qui a préféré le halo au bouclier, pourtant jugé plus convaincant visuellement.

« Je pense qu’esthétiquement, ce n’est pas la chose la plus agréable à installer sur une voiture, et je pense que beaucoup de gens seront d’accord avec ça. Nous avons poussé pour améliorer la protection pour la tête des pilotes, la FIA a mené beaucoup d’investigations pour trouver la meilleure solution, a essayé deux solutions, avec le bouclier aussi. Et je pense que pour eux, le halo était la meilleure solution. Je ne pense pas que ce soit une grosse surprise de le voir introduit en 2018. »