Niki Lauda réagit aux déclarations de Ross Brawn, qui l´avait beaucoup critiqué récemment.

En effet, dans son livre co-écrit avec Adam Parr, le Britannique avait évoqué Toto Wolff et Niki Lauda en expliquant qu´il était parti notamment à cause d´eux : il ne leur faisait plus confiance.

Paroles qui n´ont pas fait plaisir à Lauda, qui n´hésite pas à riposter. Selon lui, Brawn a été le grain de sable dans l´engrenage.

« Brawn nous a remis une équipe, qui se trouvait il y a quelques années à la 5e place » explique-t-il.

« Et lorsque Brawn est parti, Mercedes s´est retrouvée d´emblée à la 2e place du classement constructeurs et par la suite, Mercedes a gagné 3 fois de suite le titre de champion. Je n´ai pas besoin d´ajouter quoi que ce soit. »

Selon l´Autrichien, c´est l´ingénieur qui a mis de la mauvaise volonté dans leur collaboration.

« Monsieur Brawn a décidé lui-même de ne pas travailler avec l´actuel chef designer de Mercedes (Paddy Lowe). J´ai regretté ce refus : j´aurais volontiers pu continuer à travailler avec lui et Lowe, ne serait-ce que pour une période de transition. »