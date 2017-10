Dans deux semaines, Pierre Gasly ne sait toujours pas s’il roulera lors du prochain Grand Prix, à Austin, ou s’il devra aller jouer le titre en Super Formula, au Japon. La décision ne lui appartient pas, mais elle est du ressort de plusieurs acteurs : Red Bull, Helmut Marko… et Honda ?

Le motoriste japonais sera en effet le partenaire de Toro Rosso l’an prochain et pourrait avoir son mot à dire sur ce sujet. Or Honda est logiquement très intéressé par le retentissement médiatique qu’aurait un triomphe de Gasly au pays du Soleil Levant…

Masashi Yamamoto, le manager général du sport auto chez Honda, a cependant assuré que son entreprise ne forcerait pas Toro Rosso à envoyer Pierre Gasly à Suzuka dans deux semaines.

« Avant le transfert de Sainz chez Renault, nous avions dit que nous voulions que Gasly coure pour nous en Super Formula. Mais maintenant, c’est un fait : Gasly doit conduire aux USA à la place de Sainz. »

« Nous pensons que la priorité est la Formule 1, bien sûr. C’est le sommet du sport automobile. S’il se présente une possibilité d’avoir quelqu’un d’autre à la place de Gasly, bien sûr, nous serions heureux de l’avoir en Super Formula, mais la F1 est la priorité. »

Honda garde donc ses options ouvertes : si Toro Rosso trouve un pilote suffisamment bon, alors Pierre Gasly pourra rouler en Super Formula… L’hypothèse ne déplaît pas à Masashi Yamamoto.

« Il y a un pilote potentiel qui pourrait conduire à Austin et les discussions sont en cours. Peut-il vraiment le faire ou non ? Nous n’en sommes pas vraiment certains. Donc s’il le peut alors nous serons heureux d’avoir Gasly en Super Formula, mais si ce n’est pas possible, alors Gasly devrait conduire à Austin. »

Qui aura le dernier mot dans cette affaire ? Masashi Yamamoto assure que ce n’est pas Honda.

« La décision nous sera annoncée par Toro Rosso la semaine prochaine. Nous en avons déjà discuté et maintenant, nous attendons simplement leur réponse. C’est plus facile de trouver un pilote de Super Formula que de F1. »