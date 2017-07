Avant même d’avoir véritablement commencé, l’alliance Sauber-Honda n’est d’ores et déjà plus d’actualité, comme on l’a appris aujourd’hui. Honda avait pressé Sauber d’annoncer sa décision pour 2018 le plus vite possible, et l’écurie suisse a donc tenu parole.

Dans une déclaration séparée – ce qui montre des divergences d’appréciation – Honda en a dit plus sur cette rupture anticipée. L’arrivée de Frédéric Vasseur a, selon toute vraisemblance, précipité le divorce, comme le sous-entend Masashi Yamamoto, General Manager de la division sport automobile de Honda.

« Nous avions construit une bonne relation avec Sauber, et avions hâte de commencer la saison prochaine ensemble. Cependant, durant les discussions menées après le changement de management à la tête de l’équipe [Frédéric Vasseur a remplacé Monisha Kaltenborn], nous avons conclu un accord mutuel pour annuler ce projet, en raison de différences d’approche concernant le futur, et cela concernait les deux parties. »

« Nous aimerions remercier Sauber pour leur coopération, et nous leur souhaitons le meilleur pour le futur. »

« En dépit de cette annonce, la passion de Honda pour le sport automobile et son profond engagement en F1 demeurent inchangés. »

Honda ne devrait donc pas prendre l’excuse de ce retrait pour annoncer son départ de la F1. Quant à Sauber, le nom de son futur motoriste n’est toujours pas connu…