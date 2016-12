On le sait enfin ! La grande inconnue du WRC, depuis le retrait de Volkswagen, était la destination du quadruple champion du monde en titre, Sébastien Ogier. Après un essai de la Ford Fiesta conforme au règlement 2017, et suite à des négociations qui ont duré plusieurs jours, le Français a signé pour mener l’équipe M-Sport lors de la saison 2017 !

Ogier et Ingrassia avaient déjà failli rejoindre M-Sport par le passé, mais le manque de moyens de la structure anglaise les avait poussés à rester dans le giron de grands constructeurs, Citroën d’abord et Volkswagen ensuite. Les deux hommes et Malcolm Wilson, directeur de l’équipe, n’ont jamais caché leur envie de travailler ensemble, et c’est chose faite.

"Il y aura beaucoup de nouveautés pour cette saison, mais j’ai vraiment hâte de la débuter" déclare Ogier. "Il y aura une nouvelle génération de voitures et nous serons dans une nouvelle équipe, je suis impatient. Le début du rallye de Monte Carlo n’est pas dans longtemps et nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour connaître la Ford Fiesta, mais nous ferons de notre mieux pour être prêts. Nous sommes conscients des défis et je peux voir les ambitions énormes de Malcolm Wilson et de son équipe".

"C’est marrant de se dire qu’il y a quelques mois, j’étais à un événement en marge du rallye de Grande Bretagne et je disais que j’aimerais travailler avec lui. Je n’avais pas imaginé que ça arriverait si vite, mais nous en sommes là ! J’ai hâte de travailler avec M-Sport, et je veux les ramener sur la plus haute marche du podium !"

M-Sport a également profité de l’occasion pour annoncer que Sébastien Ogier sera accompagné par Ott Tänak, qui retrouve M-Sport après un an passé dans l’équipe DMack. Une expérience couronnée de succès puisque Tänak a remporté 30 spéciales sur gravier et terminé deux fois deuxième, soit nettement mieux que ce dont ont été capables les pilotes M-Sport.

"J’ai passé une très belle saison 2016" se souvient l’Estonien. "Nous avons engrangé beaucoup d’expérience et je pense être un pilote meilleur. C’était génial de voir mon rythme augmenter au fur et à mesure de la saison et je suis maintenant prêt à me lancer dans cette nouvelle ère".

"J’ai énormément testé la nouvelle Fiesta et c’est un grand pas en avant. C’est la première fois que je participais au développement d’une voiture et j’ai adoré travailler avec les ingénieurs. J’ai une longue histoire commune avec M-Sport, ils savent construire des voitures compétitives et nous avons travaillé ensemble pour produire quelque chose de grand".

Tänak a pu constater les changements entre les deux dernières moutures de la Fiesta : "La puissance est monstrueuse et presque tous les aspects de la voiture ont été revus. Tout d’abord, je pensais que la puissance augmentée rendrait les voitures difficiles à piloter, mais les gars ont fait un super boulot. Chaque partie fonctionne avec les autres pour que la voiture ait une très bonne tenue de route".

"La saison prochaine sera très intéressante et toute l’équipe est guidée par les mêmes objectifs. C’est génial d’avoir Séb et Julien dans l’équipe, ils ont beaucoup d’expérience et je pense que nous pouvons tous apprendre d’eux. Nous avons eu des belles batailles cette saison et je suis sûr que ça continuera en 2017. Cette équipe a un potentiel énorme et on peut sentir l’impatience d’être au début de la prochaine saison".

Malcolm Wilson se félicite évidemment d’un tel duo de pilotes, qui devrait être rejoint par Eric Camilli dans une troisième Fiesta, puisque le Français possède toujours un contrat pour la prochaine saison. La présence d’Ogier sera le meilleur moyen d’attirer des partenaires et pourquoi pas, de donner envie à Ford d’effectuer son retour !

"Nous nous rendrons au Monte-Carlo avec le numéro 1 sur les portes de la Ford Fiesta et c’est notre duo de pilotes le plus solide depuis plusieurs années" confirme quant à lui le patron de l’équipe. "Dire que nous avons hâte de commencer la prochaine saison est un euphémisme. Nous pensons avoir produit une voiture exceptionnelle et nous sommes dans la meilleure position possible pour aborder cette nouvelle ère".

"Je n’ai jamais caché mon envie de travailler avec Sébastien et Julien et je suis très heureux de les accueillir dans l’équipe. Nous avons travaillé dur pour les faire venir et ils croient que la Ford Fiesta est la voiture avec laquelle ils peuvent au mieux tenter de défendre leur titre".

"Avec Ott et Martin à leurs côtés, nous sommes prêts pour une saison du tonnerre. Ott a disputé une belle saison 2016 avec un rythme très régulier. Il a joué un rôle majeur dans le développement de la nouvelle voiture et je suis sûr que sa première victoire n’est pas loin !"