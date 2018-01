Sébastien Ogier a remporté son cinquième rallye de Monte Carlo consécutif. S’il n’égale pas le nombre de victoires dans cette épreuve de Sébastien Loeb, il est le pilote qui l’a remportée le plus de fois consécutivement, battant les quatre victoires consécutives de Tommi Mäkinen.

"Nous avons toujours rencontré des difficultés tout au long de ce rallye mais cette année, elles étaient extrêmes" expliquait Ogier après sa victoire. "Je ne pense pas avoir déjà autant eu de mal à choisir mes gommes, donc réussir à gagner est fantastique".

"Je crois que tout le monde a fait des erreurs, moi inclus, mais c’était quasiment impossible de piloter parfaitement. Heureusement, nous n’avons fait que de petites erreurs et une fois que l’écart était creusé, il fallait juste le gérer, ce qui n’est toutefois pas simple dans ces conditions !"

Ogier est satisfait de son début de saison, aussi bon que celui de l’année dernière, la surprise en moins : "Je dois féliciter l’équipe car tout le monde a travaillé très dur, et je sais qu’ils seront ravis de ce résultat. La compétition sera encore plus forte et nous avons pris un bon départ, ce qui est important".