Malgré une prestation en demi-teinte, Sébastien Ogier continuera de faire confiance au nouveau package aérodynamique de sa Ford Fiesta WRC lors du prochain rallye en Allemagne.

En Finlande, Sébastien Ogier a eu du mal à tenir le rythme des leaders et a dû compter sur l’aide de ses équipiers Elfyn Evans et Teemu Suninen, qui ont tous les deux délibérément perdu du temps pour le faire remonter au cinquième rang.

Afin de retrouver la recette, le Français n’a cessé de faire évoluer ses réglages, sans succès. Le nouveau pare-chocs arrière et diffuseur destinés à lui apporter davantage d’appuis serait en cause.

La rumeur laissait entendre qu’il pourrait revenir à l’ancien package aérodynamqiue sur l’asphalte de l’ADAC Rallye Deutschland (16-19 août), le temps que les évolutions soient peaufinées. Ses ingénieurs chez M-Sport Ford ont toutefois confirmé que cela ne serait pas le cas.

Ce week-end, Sébastien Ogier utilisait de nouveaux amortisseurs Sachs en lieu et place de l’ancien système produit par Reiger. Le plan de développement de l’équipe ne prévoit toutefois pas d’utiliser cette solution sur l’asphalte.

Ni Elfyn Evans ni Teemu Suninen n’ont pu bénéficier des évolutions et l’équipe n’a signé aucun scratch lors des quatre jours en Finlande.

« On espérait être plus performants sur ce terrain où chaque pilote de la Fiesta avait signé des scratches l’an passé », a-t-il confié à wrc.com. « Les évolutions aérodynamiques semblaient bonnes, mais j’ai été surpris de voir que nous étions derrière nos équipiers avec la version précédente. Il n’y avait pas grand-chose à faire et nous devons comprendre pourquoi. »

Malgré sa prestation, Sébastien Ogier est revenu à vingt-et-un points de Thierry Neuville. Le leader du championnat a connu un week-end encore plus éprouvant.

« Je retiens ce seul point positif du week-end », affirmait-il. « C’est toujours le principal objectif et s’il y a beaucoup de choses négatives, au moins je peux me réjouir de ce côté. Il était important de reprendre des points à Thierry. Nous prenons donc ces six points malgré un week-end décevant où la performance n’était pas au rendez-vous. »