La saison de Ferrari est passée de très prometteuse à plutôt réussie, avant de tomber dans une spirale infernale lors de la tournée asiatique où elle a semblé perdre le contrôle de sa saison, provoquant la perte des deux titres mondiaux.

Maurizio Arrivabene serait sur la sellette pour avoir mal géré la fin de la saison aux commandes du navire au cheval cabré, mais Sebastian Vettel reconnaît qu’il aimerait voir l’Italien rester à la tête de la Scuderia.

"Absolument, regardez où était Ferrari après 2014, son niveau de compétitivité à ce moment-là et, je suis désolé de le dire, la forme misérable dans laquelle elle se trouvait" argumente Vettel.

"Le moral était bas et je pense qu’il est la personne qui a réussi à le faire remonter en grande partie, et à faire mûrir l’équipe en changeant des choses qui étaient établies depuis 20 ans. Il a une manière de penser très innovante et créative et je pense qu’il est à sa place. C’est un grand leader, il est respecté et je suis fan de lui".

La conquête des deux championnats a encore été un échec pour Ferrari mais Vettel est confiant, à la fin d’une saison pleine de points positifs, que lui et son équipe seront bientôt capables de pouvoir remporter de nouveau les couronnes.

"Si l’on regarde les résultats, on s’en rapproche. J’aurais aimé que cette saison se déroule différemment, surtout vers la fin, mais cela arrive. Nous progressons et nous nous fixons des objectifs en tout début de saison, afin de progresser et de changer notre manière de fonctionner".

"Les attentes sont toujours élevées, si vous finissez deuxième au championnat, vous voulez remporter la saison suivante. Je pense que de 2015 à 2016, mais surtout en 2017, nous avons montré être sur la bonne voie" conclut le quadruple champion du monde.