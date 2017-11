Lewis Hamilton a maintenant dépassé son idole Ayrton Senna sur tous les plans : non seulement relativement au nombre de poles positions, mais encore au nombre de titres mondiaux (4 pour le Britannique, 3 pour le Brésilien).

Pour autant, le pilote Mercedes n’ose pas se mesurer à l’ancien pilote McLaren et Williams. Les circonstances et bien sûr, ce week-end tragique d’Imola, empêchent de comparer avec honnêteté la carrière des deux pilotes.

« Je ne me compare pas vraiment à Ayrton. Je pense que c’est vraiment difficile de se comparer à des pilotes de périodes différentes. Les voitures ne sont jamais pareilles. En fait, nous sommes finalement des pilotes de course, nous sommes bons pour régler une voiture, en exploiter les forces et faiblesses, les pousser à la limite. »

« Tous les pilotes se réfèrent à Fangio, qu’ils conduisent un jetski, une voiture, n’importe quoi, tout pilote poussera son engin à la limite, parce que nous avons plus conscience que d’autres des limites d’un véhicule »

« Les défis d’Ayrton, en son temps, étaient très différents de ceux d’aujourd’hui, parce que c’est moins physiquement éprouvant. Mais ça l’est plus mentalement, avec toute l’électronique qu’il faut contrôler de nos jours. Ce n’est pas une ère de la F1 plus difficile que d’autres, chaque période est juste unique en un sens. »

« Je pense vraiment que Ayrton aurait continué à gagner davantage s’il avait été plus chanceux. Sa vie était si brillante, et elle fut interrompue si vite. J’ai l’impression que c’était hier. Je l’ai toujours dit, dès que j’ai gagné mon premier championnat : j’aime l’idée de voir jusqu’où je peux pousser ma carrière par rapport à Ayrton. »

« Il m’a inspiré quand j’étais enfant, je voulais devenir comme lui. Et même quand il est parti, je regardais toujours des vidéos de lui. »