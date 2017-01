Michael Schumacher a perdu le soutien de deux nouveaux sponsors au début de cette année 2017.

Le septuple champion du monde, qui est toujours loin de la vie publique et se bat depuis son accident à ski fin 2013, ne compte plus parmi ses soutiens la marque de montres de luxe Audemars Piguet et le fabricant de portes allemand, Hormann.

Audemars Piguet a même retiré de sa collection des montres qui ont été crées à l’effigie de Schumacher.

Plusieurs marques ont quitté Schumacher ces dernières années, parmi lesquelles Jet Set, Navyboot, Rosbacher et Erlinyou. D’autres ont demandé une réduction des royalties versées à l’Allemand, étant donné qu’il ne peut plus faire de promotion.

Son sponsor le plus fidèle reste Deutsche Vermongensberatung, qui soutient aussi activement son fils Mick dans son ascension vers la Formule 1.