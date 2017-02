Après une saison 2016 délicate, Sauber, maintenant rachetée par Longbow Finance, peut voir plus sereinement l’avenir. L’écurie suisse ne jouira cependant cette saison que d’un moteur V6 Ferrari 2016, non évolutif, ce qui risque de l’handicaper lourdement. Quels sont alors les objectifs fixés par Jorg Zander, le nouveau directeur technique de l’équipe ?

« Je veux voir une amélioration franche par rapport à l’an dernier. Chacun de nous à Hinwil le veut. Notre objectif est de nous installer dans le milieu de peloton. Nous mettrons en place notre plan de développement pour toute la saison, mais nous devons être réalistes, puisque notre point de référence est moins élevé que ceux de nos concurrents. Nous avons un plan avec la C36 et nous sommes optimistes, nous pensons que notre développement actuel progresse dans la bonne direction. »

« Pour le moment, il est impossible de faire la moindre prédiction sur le niveau de nos concurrents en raison des nouvelles règles. Dans l’ensemble, 2017 sera une année importante pour nous. La structure de l’équipe et les processus d’optimisation doivent être définis et mis en œuvre. Ce ne sont pas des procédures qui peuvent être mises en place avec des mots ou des instructions – ce sont des ajustements individuels, dans lesquels les facteurs humains et la culture jouent un rôle important. L’équipe doit accepter ces changements et être à l’aise avec ces nouvelles circonstances. Cela prend du temps. »

Avec Sauber, Jorg Zander va vivre cette année la nouvelle ère de la F1, avec des voitures plus rapides en courbe et plus physiques à conduire. Comment analyse-t-il tous ces changements ?

« Les véhicules seront plus larges, passant de 1,80 mètre à 2 mètres. Nous aurons aussi des pneus 25 % plus larges. Les ailerons avant et arrière seront aussi plus larges, de même que le diffuseur. L’un dans l’autre, cela signifie plus d’appui, plus d’adhérence et donc des temps au tour plus rapides. En conséquence la récupération d’énergie sera modifiée. La voiture aura une vitesse de pointe plus faible, mais pourra freiner plus tard en raison de l’appui plus élevé. La distance de freinage deviendra donc plus courte, ce qui aura un impact sur la récupération d’énergie. »

« Il y aura besoin de différents profils de pilotages, et de stratégies pour bien utiliser l’énergie (limitée à 2 MJ) sur le MGU-K. Le concept aérodynamique sera aussi crucial concernant la performance. Les voitures seront belles, grâce aux pneus plus larges et à leur largeur générale de 2 mètres. Regardez-les ! Vous pourrez sentir l’incomparable puissance de leur aérodynamisme. Au début de la saison, le châssis, de même que la fiabilité, feront la différence. »

Voici pour les objectifs en 2017. Mais c’est en 2018 que Sauber devrait enfin lutter à armes égales avec le reste du paddock (avec un moteur Honda ?). Quels sont alors les objectifs à long terme de Jorg Zander ?

« Ensemble, avec mon équipe technique, je commencerai tôt à travailler sur le concept de 2018. Cela n’arrivera pas trop tôt, puisque nous voulons mener une analyse fondamentale sur notre situation au début de la saison 2017. Je veux avoir une équipe bien organisée avec des employées satisfaits et motivés, je veux que Sauber s’attire une réputation en F1, celle d’une équipe capable de créer des surprises de temps à autre. Je veux aussi m’occuper de notre niveau de confiance et de notre stabilité sur le long terme. De ce que j’ai vu jusqu’à présent, je suis très optimiste sur nos chances de réussir tout cela. »