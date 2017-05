On ne l’attendait pas vraiment, et pourtant, Pascal Wehrlein a réussi l’une des performances les plus remarquables de ce Grand Prix d’Espagne en accrochant la 8e place. Sa stratégie à un seul arrêt, audacieuse, a parfaitement fonctionné.

L’Allemand signe son meilleur résultat en carrière et marque les premiers points de Sauber cette saison. Il s’agit du meilleur résultat de l’écurie suisse depuis la 6e place de Felipe Nasr au Grand Prix de Russie 2015.

Sans une pénalité de cinq secondes, la 7e place était même possible pour Pascal Wehrlein. Mais cela ne lui ôtera pas la saveur d’une 8e place qui conclut un week-end parfaitement réussi.

« Je suis vraiment heureux de cette course. Nous avions choisi une stratégie à un seul arrêt. C’était risqué, mais ça a marché. Je pense que le premier relais était assez difficile avec les tendres. C’était si long de passer autant de temps sur les tendres… Et à la fin, c’était vraiment important de garder Sainz derrière. Il était bien sûr beaucoup plus rapide, mais vous savez que vous devez le garder derrière et construire un écart avec les gars derrière lui. »

Pascal Wehrlein, rappelé aux stands à la dernière minute en raison de l’apparition soudaine de la voiture de sécurité virtuelle, a été forcé de couper la ligne d’entrée aux puits. Il a été logiquement pénalisé pour cela mais on ne peut pas dire qu’il en est tout à fait mécontent…

« On m’a appelé quand j’étais déjà au dernier virage, mais je savais, quand ils m’ont appelé, que c’était important de rentrer. Donc j’ai raté la ligne d’entrée aux stands, mais si je ne m’étais pas arrêté à ce tour, tout le monde derrière m’aurait dépassé, donc c’était vraiment ma seule chance de marquer des points. Je savais que quelque chose allait m’arriver, je m’attendais à une pénalité. J’espérais probablement une pénalité pour la prochaine course ou quelque chose comme ça. Mais je suis aussi heureux de ces cinq secondes ! Je pense que c’est mieux qu’un drive-through. »

Monisha Kaltenborn est aujourd’hui une patronne d’écurie heureuse. Avec un V6 Ferrari 2016 moins puissant, Sauber a réussi à faire parler son aérodynamique à Barcelone. De quoi être plutôt confiant pour Monaco.

« Nous savions que c’était une stratégie risquée mais notre stratège a fait du très bon travail. Vous avez besoin du pilote qu’il faut pour réussir cette stratégie. C’est un très bon résultat pour nous. Pascal a montré son caractère. Il a reçu tant de critiques, parfois très injustes, pour sa blessure… Il a montré à tout le monde ce dont il est capable. »

Seul McLaren-Honda n’a désormais pas marqué de point cette année.