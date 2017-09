L’écurie Sauber place Pascal Wehrlein et Marcus Ericsson respectivement en 18e et 19e positions, ce qui n’est pas une source de joie intense, mais on le sait, l’équipe suisse pense déjà très fort à la saison prochaine et de moins en moins à celle-ci…

"Cela n’a pas été une journée facile pour nous en Malaisie," déclare Marcus Ericsson.

"Nous savions que nous n’avions pas grand-chose à espérer en qualification. Toutefois, nous étions plus proches de nos principaux adversaires et c’est positif. Il nous reste toutefois beaucoup à faire pour progresser encore plus. Nous allons maintenant analyser les données afin de faire un autre pas dans la bonne direction."

"Cette qualification n’a pas été trop mauvaise," ajoute Pascal Wehrlein.

"Cela s’est mieux passé que ce à quoi je m’attendais. C’est une chose positive d’avoir été en mesure de réduire notre retard sur nos principaux rivaux par rapport aux essais libres. Nous attendons maintenant la course et nous verrons bien comment cela se passera."