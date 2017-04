C’est la première fois cette saison qu’aucune Sauber ne parvient à atteindre la Q2. Le déficit moteur était cette fois-ci trop important à combler pour les deux pilotes de l’écurie. Seule satisfaction pour l’écurie suisse : avoir évité la dernière place, puisque c’est Romain Grosjean qui a hérité du bonnet d’âne ce samedi.

Pascal Wehrlein, quoi qu’il en dise, peut tout de même avoir des motifs de satisfaction aujourd’hui. Revenu de blessure à Sakhir il y a deux semaines, l’Allemand a une nouvelle fois battu son coéquipier et partira 18e.

« Je ne peux être satisfait du résultat. J’ai fait une erreur lors de mon premier tour en qualifications, ce qui m’a définitivement coûté du temps. Dans l’ensemble, j’ai eu des difficultés avec l’équilibre de la voiture. De plus, notre vitesse en ligne droite n’est pas assez bonne. Les pneus se sont comportés de manière différente par rapport à Bahreïn, mais c’est la même chose pour tout le monde. »

L’écart entre les deux pilotes Sauber se chiffre à 175 millièmes. Mais Wehrlein était à plus d’une seconde de Fernando Alonso, le 15 de la Q1. La marche était donc trop grande ce week-end.

Marcus Ericsson partira 19e et il ne peut décemment pas se montrer heureux de sa performance personnelle aujourd’hui. Le Suédois a tout de même été gêné par un problème moteur et le trafic.

« C’est un résultat décevant. Je pense que nous avons fait quelques progrès aujourd’hui en EL3 et ensuite en qualifications. Malheureusement, nous avons identifié un problème d’unité de puissance en EL3, et nous n’avons pas été pleinement capables de le réparer pour la qualification. Je suis sûr que nous réglerons ce problème pour la course. Par-dessus le marché, j’ai eu des drapeaux jaunes lors de mon dernier tour en Q1. Nous aurions pu être plus proches de la Q2 sans ces problèmes, mais c’est la course. Cependant, je suis toujours positif, puisque nous progressons dans la bonne direction. »