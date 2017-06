Sauber, quelques jours après le renvoi inattendu de Monisha Kaltenborn, a réussi à glisser une de ses monoplaces dans les points, en tirant profit, comme McLaren, de circonstances de course inhabituelles à Bakou.

Pascal Wehrlein et Marcus Ericsson ont manqué de s’accrocher lors de cette épreuve, mais c’est finalement l’Allemand qui a fini devant son coéquipier. Le Suédois, moins rapide après avoir récolté des débris, a obéi à une consigne d’équipe pour laisser passer Wehrlein. Voilà qui apaisera les tensions nées de certaines rumeurs, selon lesquelles Ericsson serait systématiquement favorisé dans l’écurie.

C’est la deuxième fois de la saison que Pascal Wehrlein marque des points pour Sauber. Il était évidemment satisfait après l’arrivée.

« Je suis heureux. Je suis rentré en Q2 hier et j’ai marqué un point aujourd’hui. C’est définitivement mieux qu’attendu. La course a été plusieurs fois interrompue, donc nous devons être réalistes quant à nos attentes pour les prochaines courses. Nous devons nous améliorer sur plusieurs points. Nous n’aurions pu finir dans le top 10 dans des circonstances normales. Néanmoins, la 10e place est le fruit d’un effort formidable de l’équipe. Nous avons donné tout ce que nous avions quand il le fallait le plus. »

Marcus Ericsson, qui a plusieurs fois démenti ces derniers jours être avantagé par son écurie, a prouvé ses dires sur la piste aujourd’hui en obéissant à une consigne d’équipe.

« Ce fut une course divertissante. J’ai vraiment pris un bon départ, et mon premier relais était aussi très bon. J’ai dépassé quelques voitures et j’ai progressé vers le milieu du peloton. Les choses se présentaient bien. Ensuite, beaucoup de choses ont commencé par arriver avec les phases de voiture de sécurité, et le drapeau rouge, ce qui a interrompu la course. Nous avons dû rester concentrés, c’était un défi. Après la relance, j’ai récupéré quelques débris, ce qui a endommagé le côté arrière-droit de mon fond plat. J’ai eu des difficultés pour tourner à gauche, et j’ai commencé à souffrir pour garder mon rythme. Pascal était derrière moi, avec Stoffel Vandoorne derrière lui, qui réduisait l’écart sur mon coéquipier. »

« J’ai reçu l’ordre de laisser Pascal passer, donc nous avons pu protéger un point pour l’équipe. A la fin, je vois que c’est un bon résultat pour l’équipe, mais bien sûr, c’est décevant pour moi, puisque j’étais 10e durant une bonne partie de la course. J’ai néanmoins pu jouer un rôle décisif en gardant Stoffel Vandoorne derrière moi durant les derniers tours. »

Au classement des constructeurs, Sauber, avec 5 points, reste à portée de tir de McLaren, qui a inscrit ses deux premiers points grâce à la 9e place de Fernando Alonso.