S’il est une équipe qui ne sait pas où se situer après ces quatre jours d’essais, c’est bien Sauber. L’équipe part dans une configuration différente de toutes ses rivales puisqu’elle a décidé de s’en remettre à un bloc propulseur daté de 2016 pour accompagner son nouveau châssis.

Un choix peu compris par les observateurs de tous bords qui considèrent qu’en cette année marquant le début d’une nouvelle ère, ne pas disposer de la technologie la plus pointue existante serait un grand danger.

La plus grande frustration pour l’équipe suisse viendra sûrement de la casse moteur survenue sur la partie censée être la plus fiable de la voiture, et qui a engendré quelques heures de travail au garage et quelques moments de perdus en piste.

Cependant, la semaine de Sauber a été plutôt positive, avec un Antonio Giovinazzi spectaculaire pour remplacer Pascal Wehrlein, et qui a su se mettre très rapidement dans le bain.

Les temps signés se situent pour l’instant dans la moyenne puisque Marcus Ericsson et son équipier du moment ont respectivement signé les 9e et 14e meilleures performances de la semaine.

Le motif de satisfaction est ailleurs puisqu’elle est la troisième meilleure équipe, derrière Mercedes et Ferrari, en termes de kilomètres parcourus. Les 198 tours du Suédois et les 151 de l’Italien forment un impressionnant total de 1620 kilomètres parcourus.

Plus anecdotique lors des premiers essais, Sauber s’est emparée de la meilleure vitesse de pointe avec 332.3 km/h. S’il serait très surprenant de voir l’équipe qui fête ses 25 ans dominer encore ce classement dans une semaine, on peut louer le travail de Sauber qui ne lâche rien et semble de nouveau décidée à rappeler que son passé n’est pas anodin.

Bilan de Barcelone I