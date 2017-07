Il n’y a pas eu de miracle pour Sauber. Les deux monoplaces suisses ont certes vu le drapeau à damiers, mais elles n’ont pu suivre le rythme des voitures devant elles pour viser les points. Seul Daniil Kvyat, qui a vécu une course extrêmement compliquée en s’accrochant au départ, a rallié l’arrivée derrière les Sauber.

Marcus Ericsson a attendu 34 tours avant de troquer ses ultratendres pour des supertendres. Jamais dans le rythme, le Suédois a souffert avec ses Pirelli.

« Ce fut une course difficile pour moi. Au début, j’ai eu des problèmes pour faire fonctionner les pneus comme il le faut, donc j’ai perdu du terrain. Dans l’ensemble, je souffrais pour conserver un bon rythme, même si, à certains moments de la course, ça allait mieux. Ensuite, les drapeaux bleus ont compliqué ma tâche pour garder les pneus dans leur bonne fenêtre de fonctionnement. Nous devons nous concentrer sur la prochaine course à Silverstone, dans seulement une semaine. C’est l’une de mes pistes favorites, donc j’espère que nous pourrons avoir un week-end plus solide là-bas. »

Pascal Wehrlein partait des stands mais il a tout de même réussi à devancer son coéquipier ce dimanche.

« J’ai commencé la course des stands en raison d’un changement de moteur. Durant mon premier tour, j’ai ramassé un débris avant le virage 4. J’étais un peu inquiet de l’état de la voiture, mais heureusement, tout était OK au final. J’ai poussé fort durant toute la course, mais ce résultat était le maximum possible. J’espère que nous serons plus compétitifs à Silverstone. »