Sauber fait encore grise mine. Sur le circuit rapide de Silverstone, le vieux V6 Ferrari 2016 peine face à la concurrence. Le châssis des monoplaces suisses ne rattrape pas ce retard, si bien que Marcus Ericsson comme Pascal Wehrlein ont occupé les deux dernières places à chaque séance ce vendredi.

Le Suédois a tout de même roulé sans encombre et s’est bien amusé avec ces nouvelles monoplaces.

« Dans l’ensemble, ce fut une journée relativement productive. Nous avons pu finir le programme prévu sans aucun problème, et tester différents niveaux d’appui et différents réglages. J’ai pris beaucoup de plaisir, en particulier dans les virages à haute vitesse. D’un autre côté, notre performance n’est assurément pas satisfaisante, j’espère donc que nous pourrons en trouver davantage. »

La tâche de Pascal Wehrlein a été compliquée par des problèmes moteurs, mais l’Allemand a pu davantage rouler l’après-midi.

« J’ai eu des problèmes avec le moteur aujourd’hui, comme à Spielberg la semaine dernière. Nous avons cependant réussi à compléter notre programme et avons essayé quelques réglages différents. L’après-midi, nous nous sommes concentrés sur les relais courts et longs. J’espère que ça ira mieux demain et dimanche. »